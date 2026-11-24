İ L A N

T.C. GAZİANTEP 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/517

Davacı , Gazel SELİM tarafından Davalı Muhsin SÜLO aleyhine açılan boşanma davasında boşanma davası karara çıkmış olup, davacı Gazel SELİM boşanmanıza karar verildiği, müşterek çocuklar Ahmed SÜLO, Muhammed SÜLO ve Radiye SÜLO'nun velayetinin anneye verildiği, velayeti anneye verilen müşterek çocuklar ile baba arasında şahsi ilişki kararı kurulduğu anlaşılmış olmakla;

İş bu ilan metninin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 20/11/2026

İLGİLİ KİŞİ : MUHSİN SÜLO - 99122224708

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, AGİR ve RADİYE oğlu/kızı, 10/06/1971 dogumlu,

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