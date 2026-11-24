İ L A N

T.C. ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/755 Esas

DAVACI : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

İLANEN TEBLİGAT YAPILMASI İSTENEN DAVALI

HÜSEYİN YİĞİT - Ahmet ve Emine'den olma, 01/01/1941 doğumlu, 11720918100 T.C. Nolu

Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davacı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. vekilince mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; Samsun İli, Ayvacık İlçesi, Arduç Mahallesi, 161 ada 590 parsel ve 593 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın Samsun 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2026/3248 D.İş 2026/3279 karar sayılı ilamı uyarınca satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Hüseyin Yiğit'in mahkememizce güncel adresi araştırıldığı halde netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere; 23/02/2027 günü saat 09:40 itibariyle yapılacak olan duruşmaya katılmanız, "HMK'nın 122/1 md.göre 2 HAFTA içinde yine HMK 129.md.hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ihtar olunur. Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar ve tebliğ olunur. " şeklinde Hüseyin Yiğit'e işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.