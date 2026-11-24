T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/65 Esas

İLAN

Mahkememizin 12/11/2026 tarih ve 2025/65 Esas sayılı ara kararı ile; sanık Doğan TURAN hakkında "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan mahkememize açılan kamu davasının yargılaması kapsamında verilen ara karar gereği;

Sanık Doğan TURAN (Kutbettin oğlu, Makbule'den olma, 01/10/1997 doğumlu. T.C. No: 325*****710)'ın Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebligat imkanı bulunamamıştır.

İş bu sebeple CMK 247/2-a maddesi gereğince, ilanen tebliğden itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurmadığınız takdirde, kaçak olduğunuza karar verileceği, aynı kanunun 248. maddesi uyarınca, Türkiye'de bulunan mallarınıza, hak ve alacaklarınıza el konulabileceği ve yokluğunuzda tutuklama kararı verilebileceği ihtar olunur.

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanık Doğan TURAN'dan tahsiline,

Sanık hakkında verilen kaçaklık kararının öğrenilmesinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt kâtibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmek ve mahkeme başkanınca onaylanmak suretiyle itiraz edilebilineceğine, itiraz merciinin Soma Ağır Ceza Mahkemesi olduğu hususları,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/11/2026

Basın No: ILN02603064 #ilan.gov.tr