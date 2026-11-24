Örnek No:55*

T.C. AĞRI İCRA DAİRESİ

2026/290 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/290 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, MURAT Mahalle/Köy, 105 Ada, 188 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Konu taşınmazın ...

Adresi : Murat Mahallesi, Eski Van Caddesi, Merve Apt.No:203, Kat: Zemin, Daire Kapı No:8, Merkez /Ağrı Ağrı Merkez / AĞRI

Yüzölçümü : 131,61 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzıBitişik Nizam 6 Kat Konut Alanı

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : AT iş bu taşınmazın mülkiyeti KM çevrilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 10:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, SIDDIKİYE Mahalle/Köy, ÇIKMAZ SOKAK Mevkii, 205 Ada, 157 Parsel, 2 Nolu Bağıms ...

Adresi : Sıddıkiye Mahallesi, 728 Sokak, Çıkmaz Sokak Mevkii, 15 Nisan İlkokulu Civarı,Apartman Dış Kapı No:18, Kat: 1, Merkez /Ağrı Ağrı Merkez / AĞRI

Yüzölçümü : 152 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişik Nizam 6 Kat Ticaret+ Konut Alan

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 11:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 11:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 11:42

23/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02602701 #ilan.gov.tr