İ L A N

T.C. DİYARBAKIR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/420 Esas

DAVALI : HÜSEYİN TOKUR Zümrütevler Mah. Serhat Sk. No:2 34852 Maltepe/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle) davasında; dava dilekçesinde özetle; tarafların 21.06.2011 tarihinde evlendikleri, 16 yıllık evlilik süresince davalının sürekli cezaevinde olduğu, dışarıda olduğu dönemlerde ise eş ve aile birliği sorumluluklarını yerine getirmeyerek evini ihmal ettiği, 2023 yılında taksitlerini ödeme sözü vererek davacıya çektirdiği iki adet kredinin taksitlerini düzenli ödememesi nedeniyle davacı hakkında icra takibi başlatıldığı ve davacının ekonomik sıkıntıya düştüğü, davalıdan uzun süredir haber alınamadığı, davacının ev hanımı olup hiçbir gelir ve desteğinin bulunmadığı, bu nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve tarafların barışma imkanının kalmadığı beyan edilerek; öncelikle davacı yararına adli yardım talebinin kabulüne ve tarafların boşanmalarına karar verilmesi talep edilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı; tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde 6100 sayılı HMK'nın 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz, varsa ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

İşbu ilan, dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.