İ L A N

T.C. ÇAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/335 Esas

DAVALI : SEVİM KAYAOĞLU -19873204026-

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi Mumbai Başkonsolosluğu tarafından adresinize çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yeni adresiniz de tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK'nın 122, 126, 127, 129 m. gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesi ile delil listenizi mahkememize ibraz etmeniz, aksi halde dava dilekçesinde belirtilen hususları inkar etmiş sayılacağınız, 7251 sayılı kanun ile değişik 140/5 m. belirtilen 139 m. uyarınca yapılan ihtara rağmen dilekçesinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 19/01/2027 günü saat: 09:20'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve HMK'nun 139.md.uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçede gösterip de henüz sunmadığınız delilleri sunmanız, gereken açıklamaları yapmanız, aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.17/11/2026

Basın No: ILN02602163 #ilan.gov.tr