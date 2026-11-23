İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|ADI SOYADI/ÜNVANI
|VERGİ NO
|ADRESİ
|VERGİ DÖNEMİ
|ANA TAKİP NO
|TAKİP NO
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI(TL)
|CEZANIN MİKTARI (TL)
|NEJDET ERDOĞAN
|350****993
|699 SİLVER CRESCENT, VAAL MARİNA 1945 VEREENİGİNG / GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
|09/2021-09/2021
|20260727/66-HPa/0000001
|20260727/14-HQi/0000002
|İPC
|66.561,00
|NEJDET ERDOĞAN
|350****993
|699 SİLVER CRESCENT, VAAL MARİNA 1945 VEREENİGİNG / GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
|01/2021-01/2021
|20260727/66-HPa/0000001
|20260727/14-HQi/0000003
|İPC
|47.181,00
|NEJDET ERDOĞAN
|350****993
|699 SİLVER CRESCENT, VAAL MARİNA 1945 VEREENİGİNG / GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
|08/2021-08/2021
|20260727/66-HPa/0000001
|20260727/14-HQi/0000004
|İPC
|30.863,00
|NEJDET ERDOĞAN
|350****993
|699 SİLVER CRESCENT, VAAL MARİNA 1945 VEREENİGİNG / GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
|11/2020-11/2020
|20260727/66-HPa/0000001
|20260727/14-HQi/0000005
|İPC
|335.264,00
|NEJDET ERDOĞAN
|350****993
|699 SİLVER CRESCENT, VAAL MARİNA 1945 VEREENİGİNG / GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
|08/2021-08/2021
|20260727/66-HPa/0000001
|20260727/14-HQi/0000006
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|54.652,00
|NEJDET ERDOĞAN
|350****993
|699 SİLVER CRESCENT, VAAL MARİNA 1945 VEREENİGİNG / GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
|11/2020-11/2020
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|İPC
|33.195,00
|NEJDET ERDOĞAN
|350****993
|699 SİLVER CRESCENT, VAAL MARİNA 1945 VEREENİGİNG / GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
|02/2021-02/2021
|20260727/66-HPa/0000001
|20260727/14-HQi/0000008
|İPC
|127.578,00
|DUYGU EYÜBOĞLU ÜREL
|384****384
|72, CAMBRİDGE ROAD, CB24 9NU CAMBRİDGE, / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALL
|01/2025-12/2025
|20260421/66-HPa/0000770
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|GV.GMÜD.DV
|47.425,00
|DUYGU EYÜBOĞLU ÜREL
|384****384
|72, CAMBRİDGE ROAD, CB24 9NU CAMBRİDGE, / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALL
|01/2025-12/2025
|20260825/66-HPa/0001070
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|GV.GMÜD
|46.235,50
|FİORA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|388****515
|HALKALI MERKEZ MAH. ELMALI SK. KURTULUS APT Kapı No:15 Daire No:3 Tel: K.ÇEKMECE /İST.
|01/2017-03/2017
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|KGV.G.ZAM
|59.795,02
|FİORA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|388****515
|HALKALI MERKEZ MAH. ELMALI SK. KURTULUS APT Kapı No:15 Daire No:3 Tel: K.ÇEKMECE /İST.
|01/2017-12/2017
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|KV.GF.
|V.ZC.
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|301.352,94
|FİORA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|388****515
|HALKALI MERKEZ MAH. ELMALI SK. KURTULUS APT Kapı No:15 Daire No:3 Tel: K.ÇEKMECE /İST.
|01/2016-12/2016
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|KV.GF.
|V.ZC.
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|122.563,05
|FİORA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|388****515
|HALKALI MERKEZ MAH. ELMALI SK. KURTULUS APT Kapı No:15 Daire No:3 Tel: K.ÇEKMECE /İST.
|04/2017-06/2017
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|KGV.GF.
|V.ZC.
|53.704,39
|161.469,06
|FİORA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|388****515
|HALKALI MERKEZ MAH. ELMALI SK. KURTULUS APT Kapı No:15 Daire No:3 Tel: K.ÇEKMECE /İST.
|08/2017-08/2017
|20220920/66-HPa/0000973
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|GSTP.GF.
|V.ZC.
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|186.706,08
|KADİR GÖL
|407****943
|MERGİÇ MAH. 1030. BULVARI K.No:4H Da:No:15 MERKEZ DÜZCE
|01/2022-01/2022
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|GSTP.DV.DV.
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|0,00
|KADİR GÖL
|407****943
|MERGİÇ MAH. 1030. BULVARI K.No:4H Da:No:15 MERKEZ DÜZCE
|01/2022-12/2022
|20261002/66-HPb/0000003
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|KV.GF.
|V.ZC.
|104.560,52
|144.262,92
|MEHMET GÜÇLÜ
|412****411
|BAĞLAR MAH. M. SİNAN CAD. GÜNEŞLİ A BLOK Ka: No:21 Da:No:52 BAĞCILAR İST.
|08/2024-08/2024
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|KDV.DV
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|MEHMET GÜÇLÜ
|412****411
|BAĞLAR MAH. M. SİNAN CAD. GÜNEŞLİ A BLOK Ka: No:21 Da:No:52 BAĞCILAR İST.
|11/2024-11/2024
|20251202/66-HPb/0000001
|20251202/14-HQj/0000003
|KDV.DV
|745.678,23
|MEHMET GÜÇLÜ
|412****411
|BAĞLAR MAH. M. SİNAN CAD. GÜNEŞLİ A BLOK Ka: No:21 Da:No:52 BAĞCILAR İST.
|03/2025-03/2025
|20251202/66-HPb/0000002
|20251202/14-HQj/0000011
|KDV.DV.
|3.195.077,80
|MEHMET GÜÇLÜ
|412****411
|BAĞLAR MAH. M. SİNAN CAD. GÜNEŞLİ A BLOK Ka: No:21 Da:No:52 BAĞCILAR İST.
|02/2025-02/2025
|20251202/66-HPb/0000002
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|KDV.DV.
|4.199.538,25
|MEHMET GÜÇLÜ
|412****411
|BAĞLAR MAH. M. SİNAN CAD. GÜNEŞLİ A BLOK Ka: No:21 Da:No:52 BAĞCILAR İST.
|01/2025-01/2025
|20251202/66-HPb/0000002
|20251202/14-HQj/0000020
|KDV.DV.
|12.134.040,34
|HENEX GRUP TEKSTİL İNŞAAT VE BİJUTERİ SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
|461****914
|MEHMET AKİF MAH. KARANFİL SK. TAZEGÜN APT. K.No:8 C K.ÇEKMECE/İST.
|01/2023-12/2023
|20251006/66-HPb/0000003
|20251006/14-HQj/0000016
|KV.GF.
|V.ZC.
|236.224,97
|425.930,58
|HENEX GRUP TEKSTİL İNŞAAT VE BİJUTERİ SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
|461****914
|MEHMET AKİF MAH. KARANFİL SK. TAZEGÜN APT. K.No:8 C K.ÇEKMECE/İST.
|12/2023-12/2023
|20251006/66-HPb/0000003
|20251006/14-HQj/0000022
|KDV.GF.
|V.ZC.
|107.581,82
|182.342,07
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|10/2023-10/2023
|20260725/66-HPb/0000007
|20260725/14-HQj/0000153
|KDV.DV.
|43.587,12
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|04/2024-04/2024
|20260725/66-HPb/0000008
|20260725/14-HQj/0000172
|KDV.DV.
|44.895,05
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|08/2024-08/2024
|20260725/66-HPb/0000008
|20260725/14-HQj/0000181
|KDV.DV.
|33.194,80
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|05/2024-05/2024
|20260725/66-HPb/0000008
|20260725/14-HQj/0000182
|KDV.DV.
|46.158,40
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|02/2024-02/2024
|20260725/66-HPb/0000008
|20260725/14-HQj/0000184
|KDV.DV.
|67.950,21
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|10/2024-10/2024
|20260725/66-HPb/0000008
|20260725/14-HQj/0000192
|KDV.DV.
|66.787,31
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|11/2024-11/2024
|20260725/66-HPb/0000008
|20260725/14-HQj/0000202
|KDV.DV
|57.267,89
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|08/2025-08/2025
|20260725/66-HPb/0000009
|20260725/14-HQj/0000206
|KDV.DV.
|79.391,25
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|01/2024-12/2024
|20260725/66-HPb/0000009
|20260725/14-HQj/0000210
|KV.DV.DV.
|191.549,96
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|09/2025-09/2025
|20260725/66-HPb/0000009
|20260725/14-HQj/0000211
|KDV.DV.
|63.712,07
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|01/2025-01/2025
|20260725/66-HPb/0000009
|20260725/14-HQj/0000214
|KDV.DV.
|76.733,37
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|10/2025-10/2025
|20260725/66-HPb/0000009
|20260725/14-HQj/0000216
|KDV.DV
|36.833,53
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|03/2025-03/2025
|20260725/66-HPb/0000009
|20260725/14-HQj/0000217
|KDV.DV
|60.606,20
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|02/2025-02/2025
|20260725/66-HPb/0000009
|20260725/14-HQj/0000218
|KDV.DV
|75.007,98
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|07/2025-07/2025
|20260725/66-HPb/0000009
|20260725/14-HQj/0000222
|KDV.DV.
|39.218,57
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|11/2025-11/2025
|20260725/66-HPb/0000009
|20260725/14-HQj/0000229
|KDV.DV.
|71.708,98
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|12/2024-12/2024
|20260725/66-HPb/0000009
|20260725/14-HQj/0000230
|KDV.DV.
|197.146,20
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|04/2025-04/2025
|20260725/66-HPb/0000009
|20260725/14-HQj/0000232
|KDV.DV.
|124.654,21
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|01/2026-03/2026
|20260725/66-HPb/0000010
|20260725/14-HQj/0000236
|KGV.DV.DV.
|173.079,70
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|01/2025-03/2025
|20260725/66-HPb/0000010
|20260725/14-HQj/0000240
|KGV.G.ZAM
|47.139,53
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|01/2025-12/2025
|20260725/66-HPb/0000010
|20260725/14-HQj/0000243
|İPC.
|42.076,00
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|12/2025-12/2025
|20260725/66-HPb/0000010
|20260725/14-HQj/0000245
|KDV.DV.
|178.021,62
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|01/2025-12/2025
|20260725/66-HPb/0000010
|20260725/14-HQj/0000248
|KV.DV.DV.
|552.868,45
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|04/2026-04/2026
|20260725/66-HPb/0000010
|20260725/14-HQj/0000250
|KDV.DV.
|154.712,65
|MURAT HIR
|462****907
|ATAKENT MAH. 219. SK. K.No:18/1E Da:No:4 K.ÇEKMECE İST.
|03/2026-03/2026
|20260725/66-HPb/0000010
|20260725/14-HQj/0000254
|KDV.DV.
|113.087,35
|HİTİT PASLANMAZ METAL HIRD. VE İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|463****120
|ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CAD. K.No:45B Daire No:1 K.ÇEKMECE İST.
|04/2026-04/2026
|20260716/66-HPb/0000614
|20260714/14-HQj/0000986
|KDV.DV
|364.791,00
|HİTİT PASLANMAZ METAL HIRD. VE İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|463****120
|ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CAD. K.No:45B Daire No:1 K.ÇEKMECE İST.
|07/2026-07/2026
|20260908/66-HPb/0000649
|20260907/14-HQj/0000506
|KDV.DV.
|32.846,00
|HZL TEKSTİL AMBALAJ PROMOSYON KIRTASİYE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|465****097
|İSTASYON MAH. 1.YUNUS EMRE CAD. TAŞKIRAN APT K.No:35 -39B K.ÇEKMECE İST.
|01/2021-03/2021
|20251006/66-HPb/0000005
|20251006/14-HQj/0000030
|KGV.GF.
|V.ZC.
|37.678,60
|97.444,65
|HZL TEKSTİL AMBALAJ PROMOSYON KIRTASİYE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|465****097
|İSTASYON MAH. 1.YUNUS EMRE CAD. TAŞKIRAN APT K.No:35 -39B K.ÇEKMECE İST.
|04/2021-06/2021
|20251006/66-HPb/0000005
|20251006/14-HQj/0000031
|KGV.GF.
|V.ZC.
|49.994,99
|134.878,56
|HZL TEKSTİL AMBALAJ PROMOSYON KIRTASİYE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|465****097
|İSTASYON MAH. 1.YUNUS EMRE CAD. TAŞKIRAN APT K.No:35 -39B K.ÇEKMECE İST.
|07/2021-09/2021
|20251006/66-HPb/0000005
|20251006/14-HQj/0000032
|KGV.GF.
|V.ZC.
|82.264,28
|231.948,15
|HZL TEKSTİL AMBALAJ PROMOSYON KIRTASİYE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|465****097
|İSTASYON MAH. 1.YUNUS EMRE CAD. TAŞKIRAN APT K.No:35 -39B K.ÇEKMECE İST.
|01/2021-12/2021
|20251006/66-HPb/0000005
|20251006/14-HQj/0000051
|KV.GF.
|V.ZC.
|436.704,63
|572.602,23
|KHURRAM IFTIKHAR
|465****317
|Istanbul - Kapı No:YOK Daire No:YOK
|01/2024-12/2024
|20260820/66-HPb/0000003
|20260820/14-HQj/0000014
|KV.GF.
|V.ZC.
|3.796.669,70
|8.666.806,28
|KHURRAM IFTIKHAR
|465****317
|Istanbul - Kapı No:YOK Daire No:YOK
|12/2024-12/2024
|20260820/66-HPb/0000003
|20260820/14-HQj/0000015
|KDV.GF.
|V.ZC.
|3.349.153,49
|6.929.283,09
|MUNARBEK KAAROV
|484****687
|ATAKENT MAH. 243 SK. K. No:6/2A Da: No:171 K.ÇEKMECE İST.
|02/2023-02/2023
|20260626/66-HPb/0000002
|20260626/14-HQj/0000036
|İPC
|74.564,12
|TAISIR MOHAMMAD KAHVAJI
|488****693
|İNÖNÜ MAH. MUAMMER AKSOY CAD. C BLOK NİVO 127/1 Da:121 K.ÇEKMECE/ İST.
|01/2025-12/2025
|20260825/66-HPb/0001219
|20260824/14-HQj/0000363
|GV.GMÜD
|64.599,37
|İSMET KARATAŞ
|521****039
|TEPELTEPE KÜME EVLERİ K NO: 191 ŞEBİNKARAHİSAR GİRESUN
|01/2020-12/2020
|20260417/66-HPc/0000008
|20260417/14-HQk/0000113
|KV.GF.
|V.ZC.
|94.344,39
|168.975,03
|İSMET KARATAŞ
|521****039
|TEPELTEPE KÜME EVLERİ K NO: 191 ŞEBİNKARAHİSAR GİRESUN
|01/2021-12/2021
|20260417/66-HPc/0000008
|20260417/14-HQk/0000146
|KV.GF.
|V.ZC.
|54.766,01
|93.992,01
|HASAN KAYA
|532****599
|GÜNDÜZLÜ MAH. MURATLI CAD. CEZA EVİ K.No:348/8 S.PAŞA TEKİRDAĞ
|01/2010-12/2010
|20261024/66-HPc/0000005
|20261024/14-HQk/0000008
|ÖUC.
|77.000,00
|DAMİEN TARİK KHATTARI
|548****152
|7 AVENUE GALLİENİ BRON 69500 FRANCE - Kapı No:YOK Daire No:YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE
|01/2022-12/2022
|20261021/66-HPc/0000003
|20261021/14-HQk/0000022
|KV.DV.DV.
|94.060,19
|ŞAKİR UĞUR KILIÇ
|553****784
|ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 K.No:6 B Da:No:198 ALTINDAĞ ANKARA
|01/2020-03/2020
|20260506/66-HPc/0000026
|20260506/14-HQk/0000062
|KGV.GF.
|V.ZC.
|72.053,89
|1.360.945,79
|ŞAKİR UĞUR KILIÇ
|553****784
|ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 K.No:6 B Da:No:198 ALTINDAĞ ANKARA
|03/2020-03/2020
|20260506/66-HPc/0000026
|20260506/14-HQk/0000065
|KDV.GF.
|V.ZC.
|746.137,98
|1.106.122,34
|ŞAKİR UĞUR KILIÇ
|553****784
|ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 K.No:6 B Da:No:198 ALTINDAĞ ANKARA
|01/2020-12/2020
|20260506/66-HPc/0000026
|20260506/14-HQk/0000067
|KV.GF.
|V.ZC.
|869.847,87
|1.420.499,42
|SERKAN KILIÇ
|553****164
|GÜLTEPE MAH. BAĞLAR CAD. TEZ YUVAM SİTESİ A BLOK Kapı No:64 Daire No:3 Tel: K.ÇEKMECE/İST.
|01/2021-12/2021
|20260618/66-HPc/0000022
|20260618/14-HQk/0000247
|KV.GF.
|V.ZC.
|166.990,13
|352.811,33
|KONUM HIRDAVAT METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
|576****393
|MEHMET AKİF MAH. KAFKAS SK. KADER APT Kapı No:9 /1 K.ÇEKMECE/İST.
|10/2021-12/2021
|20260318/66-HPc/0001088
|20260317/14-HQk/0001599
|KGV.GF.
|VZC
|520,82
|97.716,73
|KONUM HIRDAVAT METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
|576****393
|MEHMET AKİF MAH. KAFKAS SK. KADER APT K.No:9 /1 K.ÇEKMECE İST.
|01/2021-12/2021
|20260318/66-HPc/0001088
|20260317/14-HQk/0001608
|KV.GF.
|V.Z.C.
|81.540,48
|97.716,73
|MURAT KIZILDUMAN
|560****477
|SEMİZKUMLAR MAH.ÇANTA CAD. 3 NOLU L TİPİ K.No:162C SİLİVRİ İST.
|01/2012-03/2012
|20241019/66-HPc/0000002
|20241019/14-HQk/0000006
|KGV.GF.
|V.ZC.
|5.510,40
|39.360,00
|LELA KURNELIDZE
|593****030
|KOCASİNAN MERKEZ MAH. ORDU CAD. ÖZKAN AP K. No:27 Daire No:3 B.EVLER İST.
|01/2022-12/2022
|20261007/66-HPc/0000027
|20261007/14-HQk/0000307
|KV.DV.DV.
|67.707,10
|MEDPRO MATBAA PROMOSYON MEDYA HIRDAVAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|614****208
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.POSTA SK. CADDE 24 K.No:12 Da.No:141 K.ÇEKMECE İST.
|01/2022-12/2022
|20260318/66-HPd/0001263
|20260317/14-HQl/0001860
|KV.GF.
|V.ZC.
|105.630,29
|141.976,20
|MEDPRO MATBAA PROMOSYON MEDYA HIRDAVAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|614****208
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.POSTA SK. CADDE 24 K.No:12 Da.No:141 K.ÇEKMECE İST.
|01/2023-12/2023
|20260318/66-HPd/0001263
|20260317/14-HQl/0001866
|KV.GF.
|V.ZC.
|1.088.952,09
|1.735.842,87
|MEDPRO MATBAA PROMOSYON MEDYA HIRDAVAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|614****208
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.POSTA SK. CADDE 24 K.No:12 Da.No:141 K.ÇEKMECE İST.
|01/2023-03/2023
|20260318/66-HPd/0001263
|20260317/14-HQl/0001899
|KGV.GF.
|V.ZC.
|530.141,88
|1.232.888,10
|MEDPRO MATBAA PROMOSYON MEDYA HIRDAVAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|614****208
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.POSTA SK. CADDE 24 K.No:12 Da.No:141 K.ÇEKMECE İST.
|04/2023-06/2023
|20260318/66-HPd/0001263
|20260317/14-HQl/0001906
|KGV.GF.
|V.ZC.
|194.987,84
|481.451,46
|MEDPRO MATBAA PROMOSYON MEDYA HIRDAVAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|614****208
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.POSTA SK. CADDE 24 K.No:12 Da.No:141 K.ÇEKMECE İST.
|01/2023-01/2023
|20260318/66-HPd/0001263
|20260317/14-HQl/0001929
|KDV.GF.
|V.ZC.
|207.012,77
|272.146,50
|MEDPRO MATBAA PROMOSYON MEDYA HIRDAVAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|614****208
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.POSTA SK. CADDE 24 K.No:12 Da.No:141 K.ÇEKMECE İST.
|02/2023-02/2023
|20260318/66-HPd/0001263
|20260317/14-HQl/0001936
|KDV.GF.
|V.ZC.
|210.543,14
|279.853,53
|MEDPRO MATBAA PROMOSYON MEDYA HIRDAVAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|614****208
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.POSTA SK. CADDE 24 K.No:12 Da.No:141 K.ÇEKMECE İST.
|03/2023-03/2023
|20260318/66-HPd/0001263
|20260317/14-HQl/0001943
|KDV.GF.
|V.ZC.
|249.745,47
|335.679,39
|MEDPRO MATBAA PROMOSYON MEDYA HIRDAVAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|614****208
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.POSTA SK. CADDE 24 K.No:12 Da.No:141 K.ÇEKMECE İST.
|04/2023-04/2023
|20260318/66-HPd/0001263
|20260317/14-HQl/0001945
|KDV.GF.
|V.ZC.
|200.192,86
|272.124,42
|ZİRVE OKTAR
|638****757
|HALICIOĞLU MAH. ERENLER TEKKESİ SK. Kapı No:28 BEYOĞLU/İST.
|01/2023-12/2023
|20261007/66-HPd/0000013
|20261007/14-HQl/0000030
|KV.GF.
|V.ZC.
|4.542.086,05
|6.592.287,45
|ZAFER ÖNER
|658****853
|YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SITESI B BLOK Kapı No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|01/2021-12/2021
|20260822/66-HPd/0000003
|20260822/14-HQl/0000036
|KVMA.
|37.864,44
|ÇETİN ÖZBİR
|668****295
|HATİP MAH. MİMAR SİNAN CAD. KARATEPE AÇIK CEZA KURUMU K.No:173 ÇORLU TEKİRDAĞ
|09/2020-09/2020
|20251229/66-HPd/0000004
|20251229/14-HQl/0000040
|KDV.GF.
|V.ZC.
|603.698,21
|690.993,75
|ÇETİN ÖZBİR
|668****295
|HATİP MAH. MİMAR SİNAN CAD. KARATEPE AÇIK CEZA KURUMU K.No:173 ÇORLU TEKİRDAĞ
|09/2020-09/2020
|20251229/66-HPd/0000004
|20251229/14-HQl/0000042
|KDV.GF.
|V.ZC.
|615.012,45
|716.241,21
|ÇETİN ÖZBİR
|668****295
|HATİP MAH. MİMAR SİNAN CAD. KARATEPE AÇIK CEZA KURUMU K.No:173 ÇORLU TEKİRDAĞ
|08/2020-08/2020
|20251229/66-HPd/0000004
|20251229/14-HQl/0000043
|KDV.GF.
|V.ZC.
|442.276,87
|511.894,53
|ÇETİN ÖZBİR
|668****295
|HATİP MAH. MİMAR SİNAN CAD. KARATEPE AÇIK CEZA KURUMU K.No:173 ÇORLU TEKİRDAĞ
|05/2020-05/2020
|20251229/66-HPd/0000004
|20251229/14-HQl/0000044
|KDV.GF.
|V.ZC.
|1.152.817,80
|1.310.020,23
|ÇETİN ÖZBİR
|668****295
|HATİP MAH. MİMAR SİNAN CAD. KARATEPE AÇIK CEZA KURUMU K.No:173 ÇORLU TEKİRDAĞ
|04/2020-04/2020
|20251229/66-HPd/0000004
|20251229/14-HQl/0000046
|KDV.GF.
|V.ZC.
|83.619,57
|94.449,81
|ÇETİN ÖZBİR
|668****295
|HATİP MAH. MİMAR SİNAN CAD. KARATEPE AÇIK CEZA KURUMU K.No:173 ÇORLU TEKİRDAĞ
|07/2020-09/2020
|20251229/66-HPd/0000004
|20251229/14-HQl/0000047
|KGV.GF.
|V.ZC.
|299.532,99
|844.547,91
|ÇETİN ÖZBİR
|668****295
|HATİP MAH. MİMAR SİNAN CAD. KARATEPE AÇIK CEZA KURUMU K.No:173 ÇORLU TEKİRDAĞ
|06/2020-06/2020
|20251229/66-HPd/0000004
|20251229/14-HQl/0000050
|KDV
|V.ZC.
|705.670,64
|806.788,08
|PARİTEK İNŞAAT MALZEMELERİ MOBİLYA ELEKTRİK ASANSÖR METAL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|721****902
|ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 K.ÇEKMECE/İST.
|02/2025-02/2025
|20260515/66-HPe/0000001
|20260515/14-HQm/0000002
|KDV.GF.
|V.ZC.
|348.706,79
|711.162,72
|PARİTEK İNŞAAT MALZEMELERİ MOBİLYA ELEKTRİK ASANSÖR METAL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|721****902
|ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 K.ÇEKMECE/İST.
|03/2025-03/2025
|20260515/66-HPe/0000001
|20260515/14-HQm/0000003
|KDV.GF.
|V.ZC.
|2.020.872,53
|4.251.484,98
|PARİTEK İNŞAAT MALZEMELERİ MOBİLYA ELEKTRİK ASANSÖR METAL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|721****902
|ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 K.ÇEKMECE/İST.
|04/2025-04/2025
|20260515/66-HPe/0000001
|20260515/14-HQm/0000004
|KDV.GF.
|V.ZC.
|1.734.879,04
|3.768.745,20
|PARİTEK İNŞAAT MALZEMELERİ MOBİLYA ELEKTRİK ASANSÖR METAL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|721****902
|ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 K.ÇEKMECE/İST.
|05/2025-05/2025
|20260515/66-HPe/0000001
|20260515/14-HQm/0000005
|KDV
|V.ZC.
|1.076.713,52
|2.417.769,87
|PARİTEK İNŞAAT MALZEMELERİ MOBİLYA ELEKTRİK ASANSÖR METAL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|721****902
|ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 K.ÇEKMECE/İST.
|01/2025-03/2025
|20260515/66-HPe/0000001
|20260515/14-HQm/0000006
|KGV.GF.
|V.ZC.
|787.820,32
|6.203.309,64
|PARİTEK İNŞAAT MALZEMELERİ MOBİLYA ELEKTRİK ASANSÖR METAL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|721****902
|ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 K.ÇEKMECE/İST.
|04/2025-06/2025
|20260515/66-HPe/0000001
|20260515/14-HQm/0000007
|KGV.GF.
|V.ZC.
|634.118,47
|7.733.152,11
|RAS GRUP MÜHENDİSLİK ELEKTRİK VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|733****890
|ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 K.ÇEKMECE/İST.
|02/2026-02/2026
|20260420/66-HPe/0000024
|20260418/14-HQm/0000820
|GSTP.DV.DV.
|84.156,72
|RAS GRUP MÜHENDİSLİK ELEKTRİK VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|733****890
|İSTASYON MAH. 1.SELVİ SK. Kapı No:27 A K.ÇEKMECE İST.
|03/2026-03/2026
|20260504/66-HPe/0000001
|20260504/14-HQm/0000001
|GSTP.DV.DV.
|97.815,20
|HÜSEM ROSTOM
|735****585
|MEHMET AKİF MAH. 1.SERHAT SK. MEHMET APT. K.No:29 Da:No:1 K.ÇEKMECE İST.
|01/2021-12/2021
|20260825/66-HPe/0000489
|20260824/14-HQm/0002594
|GV.GMÜD. GF.
|V.ZC.
|179.335,80
|69.971,05
|REYSAN TEKSTİL AKSESUAR AMBALAJ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|735****548
|MEHMET AKİF MAH. KEMALPAŞA CAD. ÖZDEMIR AP. Ka: No:24 A K.ÇEKMECE İST.
|01/2022-12/2022
|20251112/66-HPe/0000462
|20251112/14-HQm/0000123
|KV.GF.
|V.ZC.
|74.277,07
|108.313,48
|DENİZ TAŞKIN
|828****661
|828-38 CAMERON ST M5T 0C3 TORONTO / KANADA
|04/2021-04/2021
|20261024/66-HPf/0000004
|20261024/14-HQn/0000122
|KDV.DV.GF.
|38.757,88
|HACI VURAL
|925****336
|B-DUL MAMAİA NR.383 CORP-A AP.49 CONSTANTA / ROMANYA
|01/2025-12/2025
|20260824/66-HPg/0000353
|20260824/14-HQo/0000292
|GV.GMÜD
|75.267,52
|GÜLBAHAR GÜNGÖR
|969****317
|HALKALI MERKEZ MAH. ARİFBEY CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 K.ÇEKMECE /İST.
|01/2025-12/2025
|20260824/66-HPg/0000980
|20260824/14-HQo/0000475
|GV.GMÜD
|30.410,15
"Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı. Soyadı Ünvanı yazılı mükellefler adına Vergi ve Cezalar ile diğer amme alacakları nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları, Mernis adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin olmaması nedeniyle Tebliğ edilemediğinden Mükelleflere ve Ödeme Emirlerine ilişkin ilan listesi 213 Sayılı VUK nun 103, 104,105, 106. maddelerine istinaden 11.11.2026 Tarihinde Vergi Dairesinin İlan koymaya mahsus ilan mahalline asılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenlere iş bu ilanın nesri tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02599142 #ilan.gov.tr