Örnek No:55*

T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/710 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/710 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören K., Acısu Mevkii, 106Ada, 44 parselde kayıtlı, 18.456,96 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazın borçluya ait tam hissesi satışa konudur.Taşınmaz köy merkezine kuş uçuşu 3,00 km, Acıgöl ilçe merkezine kuş uçuşu 6,40 km Nevşehir il merkezinekuş uçuşu 14,05 km mesafededir. Komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulanabileceği görülmüş olup sulanabilir tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 18.456,96 m²

Kıymeti : 5.537.088,00 TL

KDV Oranı : %10

İmar Durumu :Nevşehir İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü E2838430875479846 sayılı yazısında "parsellerin bir kısmı köy yerleşik alan sınırı içinde bir kısmı köy yerleşik sınırı dışında kalmaktadır." şeklinde belirtilmiştir.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir detaylar dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören K., Acısu Mevkii, 106Ada, 7 parselde kayıtlı, 33.470,06 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi satışakonudur. BORÇLUNUN HİSSESİ 1 / 2OLUP YALNIZCA BU HİSSE SATILACAKTIR. Taşınmaz köy merkezine kuş uçuşu 3,00 km, Acıgöl ilçe merkezine kuş uçuşu 6,50 km Nevşehir il merkezinekuş uçuşu 13,95 km mesafededir. komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulanabileceği görülmüş olup sulanabilir tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir.

Yüzölçümü:33.470,06 m²

Kıymeti : 5.020.509,00 TL

KDV Oranı : %10

İmar Durumu :Nevşehir İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü E2838430875479846 sayılı yazısında "parsellerin bir kısmı köy yerleşik alan sınırı içinde bir kısmı köy yerleşik sınırı dışında kalmaktadır." şeklinde belirtilmiştir.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir detaylar dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 11:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02601180 #ilan.gov.tr