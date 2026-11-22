T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/375 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı BOTAŞ tarafından davalı Ali Denizhan adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi 287 ada 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/375 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.11.2026