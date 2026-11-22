T.C. KURTALAN2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/128 Esas
Dava konusu davacı Maliye Hazinesi Siirt İli Kurtalan İlçesi Çeltikbaşı Köyünde bulunan 243 parsel nolu taşınmazın maliki olan Hayriye Kızı'nın gaipliğine karar verilerek taşınmazın Maliye ve Hazine adına tesciline karar verilmesi istemidir. Aşağıdakimlik bilgileri bulunan Hayriye kızı'nın hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/10/2026
İLGİLİ KİŞİ: Hayriye Kızı
Basın No: ILN02601721 #ilan.gov.tr