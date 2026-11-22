T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/112 Esas
Dava konusu davacı Maliye Hazinesi Siirt İli Kurtalan İlçesi Çeltikbaşı Köyünde bulunan 647 parsel nolu taşınmazın maliki olan Emine Aslan'ın gaipliğine karar verilerek taşınmazın Maliye ve Hazine adına tesciline karar verilmesi istemidir. Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Emine Aslan'ın hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/10/2026
İLGİLİ KİŞİ: Emine Aslan
Basın No: ILN02601709 #ilan.gov.tr