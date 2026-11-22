T.C. ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2026/271 Esas, 2026/272 Esas, 2026/273 Esas, 2026/274 Esas, 2026/275 Esas, 2026/276 Esas, 2026/277 Esas, sayılı dosyalar.

Davacı Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından tapu malikleri aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tescili davasında;

Davacı Teiaş Genel Müdürlüğü; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idarece kamulaştırılan aşağıda bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile Teiaş Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Mahkeme esas numaraları, davalılar, tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü;

Esas No: 2026/271 - Davalı: Ali Altundaş, Alihaydar Aydın, Aşur Çelik, Ayten Özgenel, Barış Altundaş, Bayram Çelik, Burcu Doğan, Dursun Çelik, Gülser Öner, Hamide Bulut, Mikdat Tokgöz, Nihat Yılmaz Bayender, Üzeyme Çoban , Ahmet Toraman, Ali Aydın , Alparslan Bayender , Asım Bayender , Ayhan Kolat , Cefahir Çelik , Hava Tokgöz , Hüseyin Aydın , Hüsniye Çetintaş , Karip Timur , Mehmet Yağmur , Musa Yağmur , Müslim Tokgöz , Samiye Öznur , Yaşar Tokgöz , Yusuf Tokgöz Tapu Bilgileri: Dava konusu Erzincan İli, Merkez İnönü Mahallesinde Erzincan İli Üzümlü İlçesi Denizdamı Mahallesi Güllüceler Mevkii 120 ada 4 parsel sayılı taşınmaz, davalılar adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2026/272 - Davalı:Ahmet Çiçek, Ali Çiçek, Ayfer Kayhan, Elif Çiçek, Fatma Gökdemir, Fevziye Çiçek, Hatice Çiçek, Hediye Akgün, Huriye Varlı, Hüseyin Tercanlıoğlu, Kezban Çiçek, Mehmet Çiçek, Memiş Çiçek, Mustafa Çiçek, Naciye Muşlu, Nazmiye Akbulut, Nezaket Özdemir, Remziye Çiçek, Zeynep Gülen, Ali Çiçek, Elif Çiçek, Fevziye Çiçek, Hatice Çiçek, Hüseyin Tercanlıoğlu, Keziban Çiçek, Memiş Çiçek, Mustafa Çiçek, Nezaket Çiçek Ve Zeynep Çiçek'in Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez Karatuş Mahallesi Sazlık Mevkii 101 ada 84 ve 82 parsel sayılı davalılar adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2026/273 -Davalı:Abidin Bingöl, Tapu Bilgileri: Erzincan İli Merkez İlçesi Yoğurtlu Mahallesi Orta Tahta Mevkii 0 ada 203 parsel sayılı taşınmaz davalı adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2026/274-Davalı: Bilal Araz, Cansu Gündüz, İsmail Araz, Yazgülü Araz Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez İlçesi, Hancıçiftliği Mahallesi Mevkii 103 ada 210 parsel sayılı taşınmaz davalı adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2026/275- Davalı: Ayten Özgenel, Alparslan Bayender, Asım Bayender, Ayhan Kolat, Hüsniye Çetintaş, Nihat Yılmaz Bayender, Samiye Öznur -Tapu Bilgileri: Erzincan İli Üzümlü İlçesi Denizdamı Mahallesi Güllüceler Mevkii 127 ada 8 parsel sayılı taşınmaz davalı adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2026/276-Davalı: Kenan İLGİN Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez İlçesi, Yalınca Mahallesi Çayırlar Mevkii 116 ada 96 parsel sayılı taşınmaz davalılar adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2026/277- Davalı:Ahmet Onur Gültekin, Ali Ekber Gültekin, Alinaki Gültekin,gülender Gültekin, Gülseren Gültekin, Hüseyin Gültekin, Leyla Gültekin,yurdagül Yılmaz, Zehra Gültekin, Zeynep Gültekin

Tapu Bilgileri: Erzincan İli Merkez İlçesi Çağlayan Mahallesi Gözeler Mevkii 104 ada 1 parsel sayılı taşınmaz davalılar adına kayıtlı olan bölüm.

Yukarıda esas numaraları yazılı davalarda çıkarılan meşruhatlı davetiyelerin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

Açılacak davalarda husumet yukarıda yazılı davacı idareye yöneltilmelidir.

30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Erzincan Şubelerine yatırılacaktır.

Yukarıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.