T.C. BAKIRKÖY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1341 Esas 20.10.2026

Konu : İlan Müzekkeresi

İLAN

Davacı , İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

TMK 594. Maddesi gereğince 1'er ay ara ile 2 defa ilan yapılması suretiyle miras bırakan Tahsin ve Fikriye'den olma, 01/07/1922 doğumlu ADEM ÇETİN isimli kişinin mirasçısının bulunup bulunmadığı, mirasçılarına ilişkin bilgi sahibi olanların mahkememize bildirimde bulunması için ulusal düzeyde yayın yapan gazetede ilan yapılmasına, bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri hususu ilan olunur.

MURİS: ADEM ÇETİN - 57043001976 , İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mah/köy, 4 Cilt,

582 Aile Sıra No, 1 Sırada Nüfusa Kayıtlı, Tahsin Ve Fikriye Oğlu, 01/07/1922 Doğumlu,

Basın No: ILN02576332 #ilan.gov.tr