T.C. BAKIRKÖY 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/122 Esas 07.07.2026

İLAN

4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesi istenen ÖMER ve EMİNE'den olma07/11/1943 doğumlu 13360876598 T.C kimlik numaralı İBRAHİM KARAÇAKIR isimli kişinin kendisinden haber alınamadığı bildirilmekte olup;bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, adı geçen kişinin ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veya öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin konusuz kalacağı, ilandan sonuç alınamaması halinde ise belirtilen süre sonunda ilgili kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi sonuç doğuracağı hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02531818 #ilan.gov.tr