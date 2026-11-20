T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52516621-2024/314-Ceza Dava Dosyası 02.11.2026

Konu :

İLAN

Mahkememizin 19/06/2026 tarih, 2024/314 esas 2026/374 karar sayılı dosyasında sanık Armia SORYAL hakkındaSarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz suçlarından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği,

Kararın dosyada müşteki olan, Constantin ve Cristina kızı, 02/04/2003 Romanya doğumlu Stefanıa Adelına BOBEA' ye tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 19/11/2026

Basın No: ILN02600976 #ilan.gov.tr