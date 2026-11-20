Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ



2026/10037 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10037 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 47248 Ada, 3 Parsel, 11. Kat 40 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.Ofis mevcutta daire olarak kullanılmakta olup,mimari 11 (son) katta bulunan güney ve doğucepheliolan ofistir.Mevcutta daire olarak kullanılan ofis, projesi itibari ile, 3 ofis odası, banyo+tuvalet, antre ve terastan oluşmaktadır. Mevcutta ise teras alanının ofise dahil edildiği görülmüştür.Dairenin projesine göre brüt alanı72,08 m² dir. Net alanı ise projesine göre 63,08 m² dir.

Adresi : Yeni Bağlıca Mahallesi, 1018. Sokak, Alya Loft Apartmanı,No:16/40 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 3.839,00 m2 Arsa Payı : 64/3839

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında kaldığı, 1/1000 ölçekli imar planına göre emsal:1,00 ve yükseklik en çok 18 kat olacak şekilde Ticaret+Konut yapılaşmasına müsaadeli olduğu, taşınmazın bulunduğu parsele ait plan çalışması ve değişikliği olmadığı, bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 7.208.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2027 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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