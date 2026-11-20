T.C. ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/285 Esas

Dosya : 2025/285 Esas sayılı Davacı Maliye Hazinesi ile Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; dava dilekçesinde tapu kayıtla rında Ankara ili Etimesgut ilçesi Etimesgut Mah. 8678 ada 3 parsel sayılı taşınmaz maliki olarak gözüken Hilmi Akant ve Mahmut Gop'un gaipliğine karar verilmesini talep etmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde gaibin adresinin bildirilmediği gibi tanıyanlarca gaibin adresi veya kendisinin tespitine yarayan bilgiler verilmediği ve gaip kişinin Mahkememize müracaat etmediği takdirde Hilmi Akant ve Mahmut Gop'un gaipliğine karar verileceği tüm ilgili kişilere ikinci kez ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02600933 #ilan.gov.tr