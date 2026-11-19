Örnek No:55*

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/97 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/97 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah, Köy İçi Mevkii, 5198 Esas, 3Parsel ,Bahçe Vasfında. Yüzölçümü : 390,02 m2- İmar Durumu :bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 1.111.557,00 TL- KDV Oranı : %10- Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2027 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2027 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah, Hark Tarla Mevkii,5217 Esas, 51Parsel,Tarla. Yüzölçümü 1.909,30 m2- İmar Durumu : bilirkişi raprounda mevcuttur.

Kıymeti : 1.336.510,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2027 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2027 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah, Köy İçi Mevkii, 5217 Esas, 118Parsel,Tapuda Bahçe . Yüzölçümü : 609,42 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 1.645.434,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2027 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2027 - 12:01

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah,Köy İçi Mevkii, 5217 Esas, 116Parsel, Tapuda Çayır Yeri Geçmekte. Yüzölçümü : 1.297,97 m2- İmar Durumu :bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 3.244.925,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2027 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2027 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah, Köy İçi Mevkii,5217 Esas, 137Parsel,Tapuda Bahçe Geçmekte. Yüzölçümü : 1.487,34 m2- İmar Durumu:bilirkişi raprounda mevcut.

Kıymeti : 2.431.944,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2027 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2027 - 14:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah, Kadıoğlu Düzü Mevki,52 21Ada,114Parsel, Tarla Vasfında. Yüzölçümü : 4.653,00 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 1.954.260,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2027 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 14:33

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah,Suluk Çayırı Mevkii, 5233Ada,73Parsel,Tarla , Yüzölçümü : 7.459,80 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 7.459.800,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2027 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 10:12

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah,Cami Düzü Mevkii, 5238 Ada,39 Parsel,Tarla . Yüzölçümü : 3.817,52 m2 İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcttur.

Kıymeti : 2.863.140,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2027 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 12:12

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah,Gülap Düzü Mevki, 5238 Ada,143 Parsel, Tarla , Yüzölçümü : 3.149,33 m2- İmar Durumu : bilirkişiraporundamevcttur

Kıymeti : 1.417.198,50 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2027 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 13:32

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah, Değirmenbayırı Mevkii,5245 Ada,23 Parsel,Tarla . Yüzölçümü : 4.264,27 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur .

Kıymeti : 1.918.921,50 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2027 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 14:32

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah, Değirmenbayırı Mevkii,5245 Ada,44 Parsel,Tarla. Yüzölçümü : 2.842,94 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 1.250.893,60 TL- KDV Oranı : %10-

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2027 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:06

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah, Değirmenbayırı Mevki,İ 5247 Ada,26 Parsel, Tarla , Yüzölçümü : 3.018,70 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 2.475.334,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 11:06

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2027 - 11:06

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 11:06

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah, Cami Düzü Mevkii,5248 Ada,10 Parsel, Yüzölçümü : 7.255,94 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur Kıymeti : 6.530.346,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 12:06

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2027 - 12:06

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 12:06

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah, Çeyrekli Mevkii,5249 Ada,22 Parsel,Tarla . Yüzölçümü : 15.055,09 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcttur .

Kıymeti : 9.785.808,50 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2027 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 13:32

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah,Çeyrekli Mevki,5249 Ada,25 Parsel, Tapuda Bağ. Yüzölçümü : 3.039,02 m2- İmar Durumu :bilirkişi raprounda mevcuttur.

Kıymeti : 2.516.765,00 TL- KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2027 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 14:32

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, İmamlar Mahallesi, Kocaoğlu Pınarı Mevkii,1648Parsel, Tarla. Yüzölçümü : 10.400,00 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 4.472.000,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2027 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 11:02

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, İmamlar Mahallesi,Kocaoğlu Pınarı Mevkii, 1718 Parsel,Tarla. Yüzölçümü : 6.860,00 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 3.292.800,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 12:02

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2027 - 12:02

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 12:02

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mahallelsi,Cami Düzü Mevkii, 5238 Ada,81Parsel,Tarla. Yüzölçümü : 3.293,24 m2- İmar Durumu:Bilirkişi raporunda mecuttur.

Kıymeti : 2.305.268,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2027 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 13:32

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah,Cami Düzü Mevkii,5238 Ada,78 Parsel,Tarla . Yüzölçümü : 2.064,84 m2- İmar Durumu : Bilirkişi raporunnda mevcuttur.

Kıymeti : 1.651.872,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2027 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 14:32

18/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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