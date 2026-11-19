İ L A N
T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/113 Esas 09/10/2006
Konu : İLAN TUTANAĞI
Dava konusu davacı Maliye Hazinesi Siirt İli Kurtalan İlçesi Çeltikbaşı Köyünde bulunan 748 parsel nolu taşınmazın maliki olan Süleyman oğlu Yusuf Avcı'nın gaipliğine karar verilerek taşınmazın Maliye ve Hazine adına tesciline karar verilmesi istemidir.
Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Süleyman oğlu Yusuf Avcı hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/10/2026
İLGİLİ KİŞİ: Süleyman oğlu Yusuf Avcı
Basın No: ILN02600021 #ilan.gov.tr