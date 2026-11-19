T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/464 Esas

KARAR NO : 2026/522

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı Gofurjon ve Zahide oğlu, 1998 doğ.lu Sanık ALI TURGUNALIYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, 16.11.2026

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