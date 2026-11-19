T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2025/422 18.11.2026

Karar : 2026/541

İ L A N

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 02/07/2026 tarihli ilamı ile sanık Lateeh Qasım Nghaımes Alsalıhı'nın 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Qasım ve Jabrah Husseın oğlu, 12/01/1972 Irak doğumlu Sanık LATEEH QASIM NGHAIMES ALSALIHI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02599809 #ilan.gov.tr