Örnek No:55*

T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/38 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 17/10/2026 tarihli bilirkişilerin raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Şabanlı Köyü Kara Bey Mevkii 110 Ada 58 Parsel sayılı taşınmaz; Tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Yapılan incelemede Taşınmaz üzerinde 5-7 yaş aralıklarında değişen ceviz ağaçlarının dikili olduğu, taşınmaz üzerinde keson su kuyusunun olduğu, Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (70-80 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü 120444 sayılı cevabi yazısı; Belediyenin mücavir alan (yetki) sınırları dışında kaldığı ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/u ve 14/g maddeleri/fıkraları gereğince daimi olarak emlak vergisinden muaf olduğu bildirilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 82817 sayılı cevabi yazısı; Bahse konu taşınmaz plansız alanda kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 30.609,24 m2

Kıymeti: 13.409.019,21 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:30

17/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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