T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2026/417 Esas 11.11.2026

Konu : ilanen tebligat

İLAN

Davacı , MORTEZA RASTAD ile Davalı , FATEMEH RASTAD arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Karar gereğince "eşi Davacı 329*****262 TCKN Morteza RASTAD tarafından, 07/07/2026 tarihinde aleyhine, "Tanıma ve Tenfiz (yurtdışında verilen boşanma kararının tanınması)" açıldığı hususunun, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde 19/01/2027 günü saat 11.55'te mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak ön inceleme duruşmasında davacının iddialarını değiştirip genişletebileceği, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları 329****336 TCKN Fatemeh RASTAD'a yurtdışı genel internet kısmından ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : FATEMEH RASTAD - 32948491336

İzzetpaşa Mah.Yeni Yıl Cad.No.3 D.3202 Şişli/ İSTANBUL

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, JAVAD ve NAFISEH oğlu/kızı, 04/03/1989 dogumlu,

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