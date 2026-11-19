İŞ YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR.

Sakarya İli, Akyazı Belediye Başkanlığından;

MADDE-1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

İlçemiz, Akyazı Kızıl Elma Millet Bahçesi içerisinde, İnönü Mahallesi, Akyazı Caddesi, No:269A-B Akyazı/SAKARYA adresindeki; 577,00 m² kapalı alan (mutfak, wc ve müştemilat), 271,00 m² sundurma alanı olmak üzere toplam 848,00 m² kullanım alanına sahip bağımsız bölümlerin, bir bütün halinde iş yeri (pastane-kafeterya) amacıyla kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

MADDE-2: ŞARTNAMENİN VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhaleye ait şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve aynı yerden 1.875,00 TL (BinsekizyüzyetmişbeşTürkLirası) bedel karşılığında satın alınabilir.

MADDE-3: İHALENİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİHTE, HANGİ SAATTE YAPILACAĞI:

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, 03.12.2026 tarihinde Perşembe günü, Saat 11:10'da gerçekleştirilecektir.

MADDE-4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:

1 Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL) 10 Yıllık Muhammen Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) %3 300.000,00-TL 36.000.000,00-TL 1.080.000,00-TL

MADDE-5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

Gerçek Kişi Tacirlerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

a) Ticaret sicil gazetesi (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış e-imzalı doğrulatılabilir belge ve Fotokopisi)

b) Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

c) Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)

ç) Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)

d) Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve

Fotokopisi)

e) Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

f) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

g) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

ğ) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

h) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

ı) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden "Borcu Yoktur Belgesi" (Aslı)

i) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu (Aslı)

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

a)Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili Kurumundan alınmış e-imzalı doğrulatılabilir belge ve Fotokopisi)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

c) Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

ç) Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

d) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

e) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

f) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

g) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

ğ) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden "borcu yoktur belgesi" (Aslı)

h) Tüzel kişiliğin kep adresi ve mersis numarasını da içeren kanuni adres beyanı (Aslı)

ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu (Aslı)

MADDE-7: TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Teklif zarfları 02.12.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 12:30'a kadar Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında elden teslim edilebilecektir. Posta ile yapılacak başvurular, ihale dosyası üzerine "İhale Komisyonuna iletilmek üzere ibaresi yazılacak" ve ihale dosyası bir dilekçe ekine eklenerek iadeli taahhütlü gönderilecektir. Posta ile yapılacak tekliflerin ihale saatine kadar Kurumumuz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Caddesi No:1 Akyazı/SAKARYA adresine ulaşması şarttır. İhale saatinden sonra idaremize ulaşacak teklifler, idaremiz tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

Önemli Not:

Noterden tasdikli istenen belgeler, üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan noter tasdikli belgelerin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02596192 #ilan.gov.tr