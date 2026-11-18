T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 11.02.2025 tarihli Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 550 sayılı kararı ile "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" alanı içerisine alındığı ve kamulaştırılmasına karar verildiği; kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla Mahkememizin 2026/182 Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.21.09.2026

İLİ: ERZURUM İLÇESİ: PASİNLER