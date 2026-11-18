İ L A N

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1073 Esas

DAVALI : BİLAL ÖZGÜL-17957680148 - " Nişancıpaşa Mh. Yamanlar Cad. Saracoğlu Apt. No:2 İç Kapı No: 4 Şehzadeler/ MANİSA

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalı Bilal Özgül aleyhine açılan Kurum Zararı Nedeniyle Alacak davasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresten ve kurumca bildirilen adresten iade geldiği görülmekle ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/01/2027 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz takdirde belirlenen gün ve saatte HMK 139 uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapılarak gelinmesi, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçemizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya gereken açıklamayı yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtarı ilanen tebliğ olunur.