T.C. MERSİN DEFTERDARLIĞI İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

S.NO: VERGİ NO ADI SOYADI (UNVANI) BİLİNEN EN SON ADRESİ DÖNEMİ NEV'İ TUTARI 1 4570534759 KADRİYE HARMAN(ASIL BORÇLU VKN:6080526995 LAYRA TARIM ORMAN ÜRÜNLERİ ANTREPO METAL NAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.) GÜVENEVLER MAH.

1964 SK. ZEFİRYA APT. NO: 6 - 20 YENİŞEHİR / MERSİN 2018,2019,2020 KDV,GECF,VZCZ 5.872.536,34 2 0550634706 M.HASSAN ALMASHARQAV(ASIL BORÇLU VKN:0471345921 AL SAMA EMLAK GIDA MA LTD. ŞTİ.) VİRANŞEHİR MAH. 34321 SK. KILIÇ 2 APT. KILIÇ 2 APT NO: 8 - 4 MEZİTLİ/MERSİN 2024 KV-KDV-GEC F-VZCZ-ÖUCZ 11.279.909,38 3 6270435539 RAAGHAVAN NAARAYAN (ASIL BORÇLU VKN:7340771613 BÜYÜK KADER DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) MERKEZ MAH/SEMTHASAT SK.NO:52/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL 2019-2021-2022-2023 KDV-GF-ÖUC-VZC-STP-DV-TEVKDV 3.235.766,18 4 6200858453 SÜLEYMAN METİN(ASIL BORÇLU VKN:3341224246 EMİRCAN DEKORASYON MOBİLYA İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.) ŞEVKETSÜMER MAH. 5966 SK. NO: 62 - 2 AKDENİZ / MERSİN 2024 DV,KDV,STPJ,GECF,ÖUCZ,VZCZ,KGV, 21.239.470,57 5 6221922483 YAĞIZ MOCANU (TRN BİLİŞİM GIDA TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VKN: 8591473336 ) BATIKENT MAH. 26100 SK. 12 /1 YENİŞEHİR / MERSİN 2025 KGV , DV, KDV ,GZ 7.967.027,98

Yukarıda adı geçen mükelleflerin adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin bulunmaması veya yurtdışında herhangi bir sebeple tebliğ imkanı bulunmaması nedeniyle ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02598042 #ilan.gov.tr