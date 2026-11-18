Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/281317 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/281317 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.800.000,00 1 Taşıt 01EYK56 Plakalı , 2024 Model , SKODA Marka , DXDA33969 Motor No'lu , TMBAN0NZ9RC027738 Şasi No'lu , ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 11:13

17/11/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02598866 #ilan.gov.tr