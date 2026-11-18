Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2026/281317 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/281317 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.800.000,00
|1
|Taşıt
|01EYK56 Plakalı , 2024 Model , SKODA Marka , DXDA33969 Motor No'lu , TMBAN0NZ9RC027738 Şasi No'lu , ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 11:13
17/11/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02598866 #ilan.gov.tr