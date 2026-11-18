İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/44

DAVALI : KEVİN M. GRİFFİN

Davacı GÜLŞEN GRİFFİN tarafından aleyhinize açılan tanıma ve tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı Kevin M. Griffin ile müvekkili Gülşen Griffin 14.11.2009 tarihinde ABD, Boston, Massachusettes Eyaletinde evlendiklerini, tarafların yaklaşık 5 sene sonra ise karşılıklı anlaşarak ABD, Massachusetts Eyaleti İlk Derece Mahkemesi(Verase ve Aile Mahkemesi)'nin 01.04.2015 tarihli kararın 10.10.2014 tarihinde kesinleşmiş, işlem no: ES14D0835JP sayılı boşanma kararı ile boşandıklarını belirterek boşanma ilamının ülkemizde tanınmasını ve tenfizine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce kayıtlı adreslerinize dava dilekçesi ve tensip tutanağının tebliği için davetiyeler çıkarılmış olup ancak tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağının ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK 127. maddesi uyarınca 2 haftalık süre içinde HMK'nın 127. maddesindeki unsurları içerir şekilde ve ilk itirazlarınızla birlikte cevap dilekçesi vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde HMK'nın 128. maddesi uyarınca davacı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ile;

22.01.2027 günü saat: 16:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları ilanen tebliğ olunur.09.11.2026