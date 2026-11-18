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T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/422 Esas 02.11.2026

Davacı İlim Hizmet Araştırma Derneği tarafından, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Muhtesip İskender Mahallesi, 2706 ada, 58 parselin tapu kaydında "20/01/1923 tarih, miktar: 7000,00000 ETL Rehin tip : İpotek, Kredi Tip None, muteselsil =False, açıklama = 1-A Ömerütfinin 1/3 hissesi ipoteklidir, muamele no: 402, derece=0 sıra no=0 Serbest Dereceden faydalanma hakkı= false, alacaklı= (Sn 48319674) Mehmet Tevfik: Recep oğlu Kn:" şeklinde yer alan ipotek şerhinin kaldırılmasının talep edildiği anlaşılmakla;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Muhtesip İskender Mahallesi, 2706 ada, 58 parsele ilişkin taşınmazın tapu kaydında ipotek alacaklısı olarak yer alan Recep Oğlu Mehmet Tevfik'e tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı anlaşılmakla Mahkememizin iş bu 2025/422 Esas sayılı dosyasında verilen ara karar gereğince ilânen tebliğ olunur.

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