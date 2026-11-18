T.C. GAZİOSMANPAŞA 7. AİLE MAHKEMESİ

ESAS : 2024/174

İLAN

Davacı , RAHMİ UYSAL ile Davalı , OYA UYSAL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında verilen KARAR;

HÜKÜM SONUCU :

(1)Davacı tarafından açılan BOŞANMA DAVASININ KABULÜ ile; İSTANBUL İli, F***H İlçesi, Z****K Köyü/mah. Cilt 6*, Hane 3**** 'de nüfusa kayıtlı, T****T ve G***R'den olma, 11/10/1965 doğumlu, 36******66 T.C Nolu davacı RAHMİ UYSAL ile aynı hanede nüfusa kayıtlı V****Y ve L****V'den olma 09/11/1975 doğumlu, 35******92 T.C Nolu davalı OYA UYSAL'ın T.M.K.nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

(2)Yargılama giderleri bakımından;

a. Harçlar kanunu uyarınca, alınması gerekli 732,00-TL harçtan peşin alınan 269,85-TL'nin mahsubu ile bakiye 462,15-TL'nin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

b. Davacı tarafından yapılan 87.476,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

c.Davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş ve davanın kabulüne karar verilmiş olduğundan, vekilinin sarf ettiği emek ve mesaisine karşılık hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Av. Ücr. Tarf. Uyarınca 45.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

c. Davacı tarafça mahkememiz veznesine yatırılan gider avansının arta kalan kısmından gerekçeli kararın tebliği için yapılacak olan giderlerin de mahsubu ile bakiye kalan gider avansının hüküm kesinleştikten sonra, Adalet Bakanlığı'nca düzenlenmiş olan Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 207. maddesi gereğince, hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle, hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak İADESİNE,

Dair davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karara karşı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341 vd. istinafa ilişkin hükümleri doğrultusunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre dahilinde Mahkememize yahut başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve harcı ile gerekli giderlerinin tamamını ödemek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabilir.

Bu ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ihtarı ile Mahkememizce verilen 25/06/2026 tarih, 2024/174 Esas, 2026/394 Karar sayılı ilamının, 09/11/1975 doğumlu, 35******92 T.C kimlik numaralı OYA UYSAL'a İLANEN TEBLİĞ olunur.