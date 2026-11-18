Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/25250 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/25250 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, CELALİYE Mahalle/Köy, SIĞIR YOLU Mevkii, 3166 Ada, 3 Parsel, SATIŞA KONU TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU:Tapuda arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, bodrum, zemin, iki normal kattan ibaret toplam dört katlı kargir mesken binası bulunduğu görülmüştür. Yapı 1990-1992 yılları arasında inşa edilmiştir. Belediyede yapı ruhsatı veya onaylı projesi bulunamamıştır. 200 m2 oturumu olmak üzere 800 m2 toplam inşaat alanına sahip olarak inşa edildiği, bahçesinde 60 m2 müştemilat bulunduğu, yıpranma payının %30 ve malzeme kalitesinin orta olduğu görülmüştür. 03.02.2026 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2026 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerinde, III-A grubu 8. fıkraya girmektedir. Topografik olarak % 20 eğimli bir yapıdadır. Ulaşımı Kilyos Sokaktan toprak yol ile imkan dahilindedir. Etrafında benzer nitelikte taşınmazla mevcuttur. Belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır. Tem kuzeyinde kalan taşınmaz, Celaliye Köy Merkezine 1,06 km, Celaliye Camiine 1,07 km., Metrobüs Tüyap Durağına 17,55 km, Belediye Binasına 14,23 km, Kaymakamlık Binasına 13,64 km, Devlet Hastanesine 12,12 km, E-5 Karayoluna 2,04 km, Tem Otoyoluna 490 metre kuş uçuşu uzaklıktadır.

Adresi : Celaliye Mahallesi, Egeli Sokak No: 26, 28 Villa Büyükçekmece /İstanbul Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.069,93 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 17.03.2025 tarihli imar durum bilgisine göre; Büyükçekmece Celaliye Mahallesi, 3166 ada 3 parselin, plansız alan içinde kaldığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 24.813.306,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 02/08/2012-15104 yevmiye tarihli Aile konutudur şerhi.

07/08/2012-15407 yevmiye tarihli Malikin tasarruf yetkisi kısıtlanmıştır şerhi.

Haciz şerhleri bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 14:57

16/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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