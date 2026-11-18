İLAN

PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/25 Esas

Davacı RIZA AKSAKALLI aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Tunceli ili, Pülümür ilçesi, Kuzulca köyü 115 ada 14 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak;

Dava konusu yapılan ve fen bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen tescil harici alana yönelik bu yer üzerinde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde itiraz davası açmaları hususu TMK'nun 713. Maddesi uyarınca teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/09/2026

Basın No: ILN02599232 #ilan.gov.tr