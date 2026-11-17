T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/205 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : HAKKARİ İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇALI KÖYÜ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA/PARSEL NO : 155/13 parselin 1358,61 m² kısmı, 157/24

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN

ADI VE SOYADI : ABDULHALIK KAPLAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARE : TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/205 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.11.2026