T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/205 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : HAKKARİ İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇALI KÖYÜ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA/PARSEL NO : 155/13 parselin 1358,61 m² kısmı, 157/24
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN
ADI VE SOYADI : ABDULHALIK KAPLAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARE : TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/205 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.11.2026
Basın No: ILN02598075 #ilan.gov.tr