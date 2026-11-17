Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/961 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/961 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:



"Bu yazılanlar özet bilgidir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi -

Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur."



Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1104 ada, 2 parsel sayılı, BLOK, ZEMİN KAT, 3 No.lu, niteliği "MESKEN"

Taşınmaz D Blok'un zemin katında yer alan 3 No.lu mesken'dir. Keşif icrasında yapılan incelemede bağımsız bölümün; 1 SALON, 3 ODA, 1 MUTFAK, 1 TUVALET, 1 BANYO-TUVALET, GİRİŞ HOLÜ ve 2 BALKON mahallerinden meydana geldiği tespit edilmiştir.

Net kullanım alanı 106,96 m²'dir. Projede ayrıca 9,00 m² ve 10,65 m² yüzölçümlü olmak üzere İKİ ADET BALKON (toplam 19,65 m²) bulunmakta olup, balkon alanları net alana dâhil edilmemiştir. Projeden tespit edilen mahal dizisi, mahallinde yapılan tespit ile birebir örtüşmektedir: salon (1 adet), oda (ebeveyn yatak odası, oturma odası ve çocuk yatak odası olmak üzere 3 adet), mutfak (1 adet), tuvalet (WC, 1 adet), banyo-tuvalet (banyo, 1 adet), giriş holü (antre) ve 2 adet balkon, daire giriş kapısı koyu ahşap kaplamalı ÇELİK KAPIDIR. Zemin kaplamaları salon ve odalarda LAMİNAT PARKE, antre-gece holü, mutfak ve ıslak hacimlerde SERAMİK (karo) kaplamadır. Duvarlar alçı sıva üzeri saten boya ile boyalı olup, bir bölümünde dekoratif duvar kâğıdı uygulaması mevcuttur; tavanlarda kartonpiyer ve aydınlatma armatürleri bulunmaktadır. İç kapılar beyaz panel kapıdır. Pencere doğramaları PVC ve ısıcam olup, pencerelerde stor perde ve tül perde tesisatı mevcuttur. MUTFAK ankastre düzende olup, ahşap desenli alt ve üst dolaplar, tezgâh, eviye ile ankastre ocak-fırın-davlumbaz tesisatı bulunmaktadır. BANYO mahallinde duvarlar seramik ile kaplı olup, duş teknesi ve duş perdesi/kabini, klozet, lavabo ve banyo dolabı ile çamaşır makinesi bağlantısı mevcuttur. Ayrı TUVALET mahallinde duvarlar seramik kaplı olup klozet ve lavabo tesisatı bulunmaktadır. Balkon zeminleri seramik kaplamadır. Bağımsız bölümde klima tesisatı mevcuttur. ISINMA, DOĞALGAZ YAKITLI KOMBİ ile petekli (radyatörlü) kalorifer sisteminden sağlanmaktadır. Elektrik, su, doğalgaz ve haberleşme tesisatı çalışır durumdadır.

Adres : Ertuğrul Mah., Muammer Aksoy Cad., Haskent Sitesi D Blok No:75D, Zemin Kat, No:3 Nilüfer/Bursa

Kıymeti : 5.882.800,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 12:22

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 12:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 12:22

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 12:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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