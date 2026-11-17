GAYRI MENKUL KİRA VE SATIŞ İHALE İLANI

1) Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazın kiralaması yapılacaktır.

2) Şartname ve ekleri, Şarkışla Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden

3) İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır.

4) İhale Pey miktarı satışlar için m2 birim fiyatı (m² Birim Fiyat=Tahmini Bedel / Yüzölçümü)üzerinden başlayacak ve 5,00 (Beş) TL den az olmayacaktır

5) Pey sürümü yıllık kira bedeli (Yıllık Kira Bedeli= Tahmini Bedel / Kira Süresi) üzerinden başlayacak olup;

6) İstenilen belgeler: (01.12.2026) saat 16.00'a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)

İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) Nüfus cüzdanı fotokopisi Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) İhale temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar

7) İhale aşağıda belirtilen tarih ve saate, Şarkışla Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince yapılacaktır.

8) Kiralaması yapılacak taşınmazın

S.No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü

(m2) Kira Süresi (YIL) Tahmini Bedeli Geçici Teminatı Açıklama İhale Tarihi İhale Saati 1 Gültekin Mahallesi 1852 3 1.280,49 Satış 13.445.145,00 403.354,35 Arsa(TİCARİ+KONUT) 2.12.2026 14:00 2 Gültekin Mahallesi 1852 2 1.280,49 Satış 13.445.145,00 403.354,35 Arsa(TİCARİ+KONUT) 2.12.2026 14:05 3 Gültekin Mahallesi 1852 1 1.280,49 Satış 13.445.145,00 403.354,35 Arsa(TİCARİ+KONUT) 2.12.2026 14:10 4 Gültekin Mahallesi 1531 3 857,67 Satış 4.888.719,00 146.661,57 Arsa(VİLLA) 2.12.2026 14:15 5 Gültekin Mahallesi 1527 9 501,70 Satış 2.859.690,00 85.790,70 Arsa(VİLLA) 2.12.2026 14:20 6 Gültekin Mahallesi 1511 2 806,34 Satış 4.596.138,00 137.884,14 Arsa(VİLLA) 2.12.2026 14:25 7 Gültekin Mahallesi 1866 2 3.652,33 Satış 32.870.970,00 986.129,10 Arsa(KONUT) 2.12.2026 14:30 8 Gültekin Mahallesi 1392 3 885,23 Satış 7.967.070,00 239.012,10 Arsa(KONUT) 2.12.2026 14:35 9 Gültekin Mahallesi 1392 4 869,57 Satış 7.826.130,00 234.783,90 Arsa(KONUT) 2.12.2026 14:40 10 Kandemir Mahallesi 23 11 615,00 2 220.000,00 6.600,00 Belediye Hamamı 2.12.2026 14:45 11 Kayalıyokuş Mahallesi 705 1 1 110.000,00 3.300,00 Buğday Pazarı 2 Nolu Depo 2.12.2026 14:50 12 Yeni Mahalle 239 144 20,00 3 55.500,00 1.665,00 Totem/ Tabela Kurulum Alanı 2.12.2026 14:55

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