T.C. PAZARCIK KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı : 2021/21 Esas 11.11.2026

Konu : ilan metni

İLAN

PAZARCIK KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Pazarcık Kadastro Mahkemesinin 27/02/2025 tarih ve 2021/21 Esas 2025/24 Karar sayılı kararı ile;

A. DAVA KONUSU 173 ADA 26 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ BAKIMINDAN: i.Uygulama Kadastrosuna İtiraz Yönünden; 1-Davanın REDDİNE, ii. Mülkiyet İddiası Yönünden; 1-Davacının davasının HMK 114/1-(c) maddesi kapsamında mahkememizin görevli olmaması sebebiyle HMK 115/2 maddesi gereğince USULDEN REDDİNE, 2- Görevsizlik kararı taraflardan birinin süresi içinde kanun yoluna başvurmayarak kesinleşmesi halinde kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurularak dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesinin talep edilmemesi halinde HMK'nın 20/1 maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin ihtarına, 3-Kararın kesinleşmesi ve süresinde talep edilmesi halinde dosyanın GÖREVLİ PAZARCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE gönderilmesine, 4-Dava konusu Kahramanmaraş İli, Çağlayancerit İlçesi, Oruçpınar Mahallesi'nde yer alan 173 ada 26 parsel (eski 105 ada 26 parsel) sayılı taşınmazın uygulama kadastro tutanaklarının görevsizliğe ilişkin karar kesinleştiğinde olağan usullerle kesinleştirilmek üzere Pazarcık Kadastro Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 5-HMK'nın 331/2 maddesi gereğince harç, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin görevli mahkemece karara bağlanmasına, davaya bir başka mahkemede devam edilmediği takdirde talep hâlinde dosya üzerinden bu durum tespit edilerek yargılama giderlerinin davacıya yüklenmesine karar verileceğinin ihtarına,

B. DAVA KONUSU 187 ADA 8 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ BAKIMINDAN; 1-Davanın aleyhine dava ikame edilen 187 ada 6 parsel ve 187 ada 9 parsel sayılı taşınmaz malikleri yönünden KABULÜNE, 2-Davanın davalı Kadastro Müdürlüğü yönünden PASİF HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİNE, 2-Dava konusu olan; Dava konusu Kahramanmaraş İli, Çağlayancerit İlçesi, Oruçpınar Mahallesi'nde yer alan 187 ada 8 parsel (eski 134 ada 9 parsel) sayılı taşınmaza ait; Dava konusu Kahramanmaraş İli, Çağlayancerit İlçesi, Oruçpınar Mahallesi'nde yer alan 187 ada 6 parsel (eski 134 ada 8 parsel) sayılı taşınmaza ait; Dava konusu Kahramanmaraş İli, Çağlayancerit İlçesi, Oruçpınar Mahallesi'nde yer alan 187 ada 9 parsel (eski 134 ada 6 parsel) sayılı taşınmaza ait; UYGULAMA KADASTROSU TESPİTİNİN İPTALİ İLE; a-) Fen bilirkişisi Mehmet Boz ve Harita Bilirkişisi Veli Manış tarafından düzenlenen 28.11.2022 havale tarihli bilirkişi raporuna Ek krokide;187 ada 6 parsel (eski 134 ada 8 parsel) sayılı taşınmazın sınırları içerisinde kalan ve 6/A harfiyle gösterilen 18,58 m² yüzölçümüne sahip olan kısmın bu taşınmazdan ifraz edilerek 187 ada 8 parsel (eski 134 ada 9 parsel) sayılı taşınmaza EKLENMESİNE, b-)Fen bilirkişisi Mehmet Boz ve Harita Bilirkişisi Veli Manış tarafından düzenlenen 28.11.2022 havale tarihli bilirkişi raporuna Ek krokide 187 ada 9 parsel (eski 134 ada 6 parsel) sayılı taşınmazın sınırları içerisinde kalan ve 9/A harfiyle gösterilen 27,33 m² yüzölçümüne sahip olan kısmın bu taşınmazdan ifraz edilerek 187 ada 8 parsel (eski 134 ada 9 parsel) sayılı taşınmaza EKLENMESİNE, 3-187 ada 8 parsel (eski 134 ada 9 parsel) sayılı taşınmazın 471,42 (425,51 + 18,58 + 27,33 = 471,42) m² yüzölçümü ile, 187 ada 9 parsel (eski 134 ada 6 parsel) sayılı taşınmazın 304,15 (331,48 - 27,33 = 304,15) m² yüzölçümü ile, 187 ada 6 parsel (eski 134 ada 8 parsel) sayılı taşınmazın 371,97 (390,55- 18,58 = 371,97) m² yüzölçümü ile, TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE ilişkin hükmün ; Hasan ve Emine'den olma 03/02/1966 doğumlu Küçük Mehmet Orak, Mustafa ve Hatice'den olma 01/02/1980 doğumlu Döndü Ordukaya, Mustafa ve Hatice'den olma 16/05/1986 doğumlu Cuma Kayaakay, Mustafa ve Döndü'den olma 10/10/1967 doğumlu Hasan Kayakay'a ilanen tebliğine, ilanın yayın tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tarafların mahkememize verilecek bir dilekçeyle ya da mahkememize gönderilmek üzere Kadastro Mahkemesi bulunan yerlerde o yer Kadastro Mahkemesine, Kadastro Mahkemesi bulunmayan yerlerde o yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile HMK'nın 345/1. Maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmaması halinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02596283 #ilan.gov.tr