Örnek No:55*
T.C.SİNOP(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzların ayrıntılı görsellerine, imar durumuna, tapudaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İl, Merkez İlçe, KORUCUK Mahalle/Köy, 378 Ada, 3 Parsel, Tapuda kargir ev ve arsa nitelikli taşınmaz.
Adresi : Sinop İli Merkez İlçesi Korucuk Mahallesi Sinop Merkez / SİNOP
Yüzölçümü : 1.144,97 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 13.195.273,20 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:46
|2 NO'LU TAŞINMAZIN
|Özellikleri : Sinop İl, Merkez İlçe, KORUCUK Mahalle/Köy, 378 Ada, 4 Parsel, Tapuda arsa nitelikli taşınmazdır
Adresi : Sinop İli Merkez İlçesi Korucuk Mahallesi Sinop Merkez / SİNOP
Yüzölçümü : 662,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.958.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:42
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:42
Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:42
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02594141 #ilan.gov.tr