T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2026/75 Ort. Gid. Satış 09.11.2026

Konu : İlanen Tebligat

Hissedar : Emre TOSYALI (TC:29******670)

İLAN

SAYIN EMRE TOSYALI

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 18.02.2026 tarih ve 2026/2 Talimat sayılı yazısı ekinde gönderilen; İstanbul Anadolu 35. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/398 Esas sayılı yazısı ile; İstanbul Anadolu 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 16.05.2023 tarih, 2023/694 esas ve 2023/793 karar sayılı ilamı ile satışına karar verilen taşınmazların satış işlemleri için mahkeme dosyası UYAP üzerinden Memurluğumuza ibraz edilmekle satış defterinin 2026/75 Ort. Gid. Satış esasına kaydı yapılmış satış günü verilmiştir. İhaleler Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr

Satışa konu; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kılıçali Mahallesi, İlyas Çelebi Mevkii, 44 Ada, 19 Parsel, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı MESKEN nitelikli taşınmaz satış günü;

Birinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı : 12/01/2027 - 19/01/2027 günü saat 10:25

İkinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı : 09/02/2027 -16/02/2027 günü saat 10:25

Satışa konu; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kılıçali Mahallesi, İlyas Çelebi Mevkii, 44 Ada, 19 Parsel, 1. Kat, 6 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı MESKEN nitelikli taşınmaz satış günü;

Birinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı : 12/01/2027 - 19/01/2027 günü saat 11:40

İkinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı : 09/02/2027 -16/02/2027 günü saat 11:40

Memurluğumuzun yukarıda yazılı satış dosyasında hissedar Emre TOSYALI'ya bilinen adreslerine tebligat yapılamamış olup, İ.İ.K. Madde 127 uyarınca ilgililere satış ilanının tebliğ edilmesi yasal bir zorunluluk olup, muhataba doğrudan tebligat yapılamadığından satış ilanı ve satış şartnamesinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

İş bu yukarıda belirtilen hususların tamamı hissedar Emre TOSYALI'ya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02594480 #ilan.gov.tr