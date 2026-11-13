Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2026/571 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/571 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nesli Şah Mahallesi, 2490 Ada, 61 Parsel, 49,99m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Karagümrük Mahallesi, Çalı Çıkmazı Sokak No 2Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 17.576.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 10:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Atik Mustafa Paşa Mahallesi, 2882 Ada, 11 Parsel, 47,18m² yüzölçümlü, Arsa nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Ayvansaray Mahallesi, Yatağan Hamamı Sokak, No 46 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 16.256.200,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 11:50

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Şeref Mahallesi, 1977 Ada, 8 Parsel, 51,18m² yüzölçümlü, Deposu Olan Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 10/68 arsa paylı Zemin Kat 2 Nolu '' Daire '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Molla Gürani Mahallesi, Tomrukçu Sokağı, No 35 K: Zemin D: 2 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 2.200.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:40

11/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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