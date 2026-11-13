Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL 12. İCRA DAİRESİ

2024/32593 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/32593 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.000.000,00 1

Adet Taşınır 1 adet THE SHEN's marka 1 Adet marka¸ 2020 56825 sayı ile tescilli ibareli marka ilk defa STAR2000 ŞEN TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına Uluslararası Nice Sınıflandırma Sistemi'nin (Marka Tescilinde Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması esasları çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulan Sınıflandırma Tebliği) 30 / 35 / 43 / sınıfına dahil satışı

2020 56825 sayı ile te ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:52

11/11/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02594472 #ilan.gov.tr