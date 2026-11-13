Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL 12. İCRA DAİRESİ
2024/32593 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/32593 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.000.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 adet THE SHEN's marka 1 Adet marka¸ 2020 56825 sayı ile tescilli ibareli marka ilk defa STAR2000 ŞEN TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına Uluslararası Nice Sınıflandırma Sistemi'nin (Marka Tescilinde Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması esasları çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulan Sınıflandırma Tebliği) 30 / 35 / 43 / sınıfına dahil satışı
2020 56825 sayı ile te ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:52
11/11/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02594472 #ilan.gov.tr