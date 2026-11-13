T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

690.000,00

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Taşıt

06DL4942 Plakalı , 2020 Model , FORD Marka , KAMYONET/FAC6 Tipli , LY59205 Motor No'lu , NM0EXXTTRELY59205 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın kontak anahtarının olduğu araç ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir.Motor, Mekanik Aksam ve Yürüyen Sistem:Aracın motoru kontak anahtarı olmasına rağmen bataryası (akü) tamamen boşaldığından çalıştırılamamıştır. Motorun çalışır durumda olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak araç motorunun ve kaput içi motor aksamının incelenmesinde herhangi bir eksiklik tespit edilmediğinden araç motorunun çalışır durumda olacağı kanaatine varılmıştır. Aracın yürüyen aksamı ve diğer yardımcı sistemleri incelenmiş; tekerlek bağlantıları, süspansiyon elemanları, direksiyon sistemi, fren donanımı ve görülebilen diğer yürüyen aksam parçalarında herhangi bir hasar veya eksiklik tespit edilmemiştir. Kaporta, Boya, Cam, Aydınlatma ve Dış Donanım: Aracın kaporta ve boya yüzeyleri gözle incelenmiş; motor kaputu ucunda macunlu bölge olduğu, sol ve sağ yan kısımlarda ön kapı ucundan başlayan, arka çamurluğa kadar devam eden kaporta boya hasarları olduğu, arka kapı sacında yırtılma ve kaporta ve boya hasarları olduğu, arka tamponda kırık ve plastik hasarları olduğu, arka tampon üzerindeki sensörlerden birinin yerinde olmadığı görülmüştür. Camlar, aynalar, aydınlatma ve uyarı lambaları incelenmiş; sol ve sağ ayna üzerindeki sinyal lambalarının kırık olduğu diğer kısımların sağlam olduğu görülmüştür. İç Mekân ve Donanım Kontrolleri: Araç kabininin ayrıntılı incelemesinde; kabin içi donanım ve aksamın eksiksiz olduğu, koltuk, tavan, taban ve kapı içi döşemelerinde koltuklardaki yıpranma dışında belirgin bir hasar, yırtık, leke veya deformasyon bulunmadığı görülmüştür. Torpido, ön konsol, kapı iç kaplamaları, kumanda düğme ve kolları ile diğer plastik trim parçalarının direksiyon simidindeki yıpranma dışında genel olarak iyi durumda olduğu, görünür kırık veya eksiklik bulunmadığı tespit edilmiştir. İç mekândaki genel yıpranma düzeyinin, aracın yaşı ve kullanım kilometresine göre fazla olduğu değerlendirilmiştir.Lastikler ve Jantlar: Araç üzerinde 235/65 R16 ebatlarında lastikler bulunduğu, lastiklerin kalan diş seviyelerinin ortalama yaklaşık %70 olduğu, jantların sac (kara jant) olduğu ve üzerlerinde jant kapaklarının takılı bulunduğu görülmüştür.Kilometre, Muayene ve Hasar Kayıtları: Aracın kontak anahtarı olmasına rağmen bataryası tamamen boşaldığından gösterge üzerindeki kilometre bilgisi okunamamıştır. 29.06.2021 hasar tarihli park halinde çarpılma hasar nedenli 2.544,71 TL hasar tutarlı hasar kaydı bulunmaktadır. Aracın serbest piyasa emsalleri ile birlikte değerlendirilerek kıymet takdiriyapılmıştır.

Taşınırın bulunduğu yediemin deposu :

KAPLAN VİNÇ OTO KURTARMA PARK KAPLAN AKÜ İMALAT TİC. LTD

ADRESİ: Tandoğan mah. 174 sk. No:10 Sincan/Ankara