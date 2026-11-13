Örnek No:54*
T.C.
ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2026/10 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|690.000,00
|1
|Taşıt
|06DL4942 Plakalı , 2020 Model , FORD Marka , KAMYONET/FAC6 Tipli , LY59205 Motor No'lu , NM0EXXTTRELY59205 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın kontak anahtarının olduğu araç ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir.Motor, Mekanik Aksam ve Yürüyen Sistem:Aracın motoru kontak anahtarı olmasına rağmen bataryası (akü) tamamen boşaldığından çalıştırılamamıştır. Motorun çalışır durumda olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak araç motorunun ve kaput içi motor aksamının incelenmesinde herhangi bir eksiklik tespit edilmediğinden araç motorunun çalışır durumda olacağı kanaatine varılmıştır. Aracın yürüyen aksamı ve diğer yardımcı sistemleri incelenmiş; tekerlek bağlantıları, süspansiyon elemanları, direksiyon sistemi, fren donanımı ve görülebilen diğer yürüyen aksam parçalarında herhangi bir hasar veya eksiklik tespit edilmemiştir. Kaporta, Boya, Cam, Aydınlatma ve Dış Donanım: Aracın kaporta ve boya yüzeyleri gözle incelenmiş; motor kaputu ucunda macunlu bölge olduğu, sol ve sağ yan kısımlarda ön kapı ucundan başlayan, arka çamurluğa kadar devam eden kaporta boya hasarları olduğu, arka kapı sacında yırtılma ve kaporta ve boya hasarları olduğu, arka tamponda kırık ve plastik hasarları olduğu, arka tampon üzerindeki sensörlerden birinin yerinde olmadığı görülmüştür. Camlar, aynalar, aydınlatma ve uyarı lambaları incelenmiş; sol ve sağ ayna üzerindeki sinyal lambalarının kırık olduğu diğer kısımların sağlam olduğu görülmüştür. İç Mekân ve Donanım Kontrolleri: Araç kabininin ayrıntılı incelemesinde; kabin içi donanım ve aksamın eksiksiz olduğu, koltuk, tavan, taban ve kapı içi döşemelerinde koltuklardaki yıpranma dışında belirgin bir hasar, yırtık, leke veya deformasyon bulunmadığı görülmüştür. Torpido, ön konsol, kapı iç kaplamaları, kumanda düğme ve kolları ile diğer plastik trim parçalarının direksiyon simidindeki yıpranma dışında genel olarak iyi durumda olduğu, görünür kırık veya eksiklik bulunmadığı tespit edilmiştir. İç mekândaki genel yıpranma düzeyinin, aracın yaşı ve kullanım kilometresine göre fazla olduğu değerlendirilmiştir.Lastikler ve Jantlar: Araç üzerinde 235/65 R16 ebatlarında lastikler bulunduğu, lastiklerin kalan diş seviyelerinin ortalama yaklaşık %70 olduğu, jantların sac (kara jant) olduğu ve üzerlerinde jant kapaklarının takılı bulunduğu görülmüştür.Kilometre, Muayene ve Hasar Kayıtları: Aracın kontak anahtarı olmasına rağmen bataryası tamamen boşaldığından gösterge üzerindeki kilometre bilgisi okunamamıştır. 29.06.2021 hasar tarihli park halinde çarpılma hasar nedenli 2.544,71 TL hasar tutarlı hasar kaydı bulunmaktadır. Aracın serbest piyasa emsalleri ile birlikte değerlendirilerek kıymet takdiriyapılmıştır.
Taşınırın bulunduğu yediemin deposu :
KAPLAN VİNÇ OTO KURTARMA PARK KAPLAN AKÜ İMALAT TİC. LTD
ADRESİ: Tandoğan mah. 174 sk. No:10 Sincan/Ankara
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:17
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|660.000,00
|1
|Taşıt
|06BDV699 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , JT8 TOURNEO COURIER Tipli , NM58637 Motor No'lu , NM0MXXTACMNM58637 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 06 BDV 699 Plakalı aracın yerinde yapılan incelemesinde; araca ait kontak anahtarının olduğu ve ruhsatının ise araç içerisinde bulunduğu tespit edilmiştir.20/10/2026 tarihinde yediemin otoparkına çekilen araç üzerinde yapılan ayrıntılı incelemede, şasi numarasının kayıtlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
Motor, Mekanik Aksam ve Yürüyen Sistem: Aracın motoru çalıştırılarak test edilmiştir. Araç motoru çalışır durumda olup herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Aracın yürüyen aksamı ve diğer yardımcı sistemleri görülebildiği kadarıyla incelenmiş; tekerlek bağlantıları, süspansiyon elemanları, direksiyon sistemi, fren donanımı ve diğer yürüyen aksam parçalarında herhangi bir hasar veya eksiklik tespit edilmemiştir.
Kaporta, Boya, Cam, Aydınlatma ve Dış Donanım: Aracın kaporta ve boya yüzeyleri gözle incelenmiş; bagaj kapağı üzerinde birkaç farklı noktada kaporta boya hasarları olduğu görülmüştür.Camlar, aynalar, aydınlatma ve uyarı lambaları incelenmiş; sağlam oldukları görülmüştür.
İç Mekân ve Donanım Kontrolleri: Araç kabininin ayrıntılı incelemesinde; kabin içi donanım ve aksamın eksiksiz olduğu, arka koltuk döşemelerinden yıpranmaları olduğu, tavanda lekeler, kirlenmeler olduğu, taban ve kapı içi döşemelerinde belirgin bir hasar, yırtık, leke veya deformasyon bulunmadığı görülmüştür. Torpido, ön konsol, kapı iç kaplamaları, kumanda düğme ve kolları ile diğer plastik trim parçalarının direksiyon simidindeki yıpranma dışında genel olarak iyi durumda olduğu, görünür kırık veya eksiklik bulunmadığı tespit edilmiştir. İç mekândaki genel yıpranma düzeyinin, aracın yaşı ve kullanım kilometresine göre biraz fazla olduğu değerlendirilmiştir.
Lastikler ve Jantlar: Araç üzerinde 195/60 R15 ebatlarında lastikler bulunduğu, lastiklerin kalan diş seviyelerinin ortalama yaklaşık %40 olduğu, jantların sac (kara jant) olduğu ve üzerlerinde jant kapaklarının takılı bulunduğu görülmüştür.
Kilometre, Muayene ve Hasar Kayıtları: Gösterge üzerindeki kilometre değeri **152.808 km** olarak okunmuştur. 3 Adet hasar kaydı vardır;
14/01/2026 ERP- ÇARPIŞMA 240.000,00TL.
04/11/2024 ERP- ÇARPMA 27.626,04 TL.
20/05/2024 ERP- ÇARPMA40.357,14 TL. olarak görülmüştür.
Dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgeler, mahallinde yapılan tetkik inceleme, aracın mevcut durumu, belirlenen eksiklik ve hasarlar muayene- kilometre ve hasar kayıtları ile keşif tarihi itibariyle ikinci el serbest piyasa emsalleri birlikte değerlendirildiğinde;
Kıymet takdirine konu aracın keşif tarihi itibariyle, serbest piyasa rayiç değeri 660.000,00 TL. olup,87,03 pozisyonda dır.
Aracın Bulunduğu Yediemin: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:287/1 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Ankara Artıkod Yediemin Deposu
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:02
(İİK m.114/4)
Basın No: ILN02595483 #ilan.gov.tr