T.C.

ANKARA 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/1055 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kira (Kira Parasının Tespiti İstemli) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2025/1055 esas sayılı dosyasında davacı Erol Özçelik'in maliki bulunduğu Durali Alıç Mah. 963. Sk. No 4/25 D Blok Mamak/Ankara adresinde bulunan taşınmazın 15/05/2025 tarihinden geçerli aylık kira parasının net 20.000,00 TL olarak tespitini talep ettiği anlaşılmış olup,

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Salamatve Gülnura kızı, 1991 doğumlu, 99********538 kimlik numaralı AIDA ASANOVA'ya dava dilekçesinin ve 02/03/2027 günü 09:35 olan duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02594490 #ilan.gov.tr