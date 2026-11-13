İLAN T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/917 Esas

DAVALI : 21793751634 TC kimlik numaralı İBRAHİM HALİL BİNGÖL - Soğanlı Mah Sıraevler Sok Yayla Apt No:33/9 Bahçelievler İstanbul

Davacı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı İBRAHİM HALİL BİNGÖL aleyhine açılan Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) ilişkin davası nedeniyle;

Davalı İbrahim Halil Bingöl'e dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden bu davalıya dava dilekçesi, tensip zaptı ile "02/12/2026 günü saat 10:25 olan duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu doğrultuda;

Davacı vekili dava dilekçesinde ; müvekkili ile dava dışı Sefaköy Tekstil Otomotiv Gıda İnşaat ... Şti arasında muhtelif tarihlerde genel kredi sözleşmesi akdedildiği, davalı İbrahim Halil Bingöl'ün ise bu sözleşmeyi kefil sıfatı ile imzaladığını ve dava dışı bu şirketin borçlarına kefil olduğunu, dava dışı şirketin borçlarını ödemediğini, bunun üzerine müvekkilinin alacaklarını almak amacı ile dava dışı şirkete ve davalı İbrahim Halil Bingöl'e borcu ödemeleri hususu ve kat ihtarnamelerini içerir ihtarların yapıldığını, buna rağmen borçların ödenmediğini bunun üzerine Bakırköy Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2025/50932 esas sayılı dosya ile icra takibi başlattıklarını, davalı İbrahim Halil Bingöl'ün bu takibe itiraz ettiğini belirterek itirazın iptalini, davanın kabulünü, davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce oluşturulan tensip zaptı ile iş bu davada basit yargılama usulü uygulanması gerektiği ve davanın çözümlenmesine ilişkin tebligatların yapılması ve yazışmaların sağlanmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce yapılan duruşma tutanaklarında dilekçeler teatisi aşamasının tamamlanmasına ve taraf teşkilinin sağlanmasına yönelik işlemler yapılmış en nihayetinde davalı İbrahim Halil Bingöl'e dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zabıtları ile 02/12/2026 günü saat 10:25 olan duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda özetleri yapılan dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zabıtları tarafınıza ilanen tebliğ olunmakla; "02/12/2026 günü saat 10:25 olan duruşma gün ve saatinde gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilebileceğinin ihtarına" hususu ile; HMK 126, 129 maddeleri kapsamında dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren, cevap dilekçesininHMK 127. madde gereğince 2 hafta içinde sunulması hususu ve ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saati tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 05/11/2026

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