İLAN

ALAPLI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/270 Esas

Davacı Hülya Fetvacı tarafından mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davası gereğince, muris 51529819550 TC kimlik numaralı, Musa ve Fatma'dan olma, 01/07/1877 doğumlu Abdullah Zengin'in mirasçılarının tespiti amacıyla TMK'nın 594. Maddesi gereğince bir ay ara ile ilan yapılmasına karar verilmiş, son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatına haiz olduğunu iddia eden kişilerin mirasçılık sıfatlarını gösterir bilgi ve belgelerle birlikte mahkememize başvurması, kimsenin başvurmaması ve mahkememizce de mirasçı tespit edilememesi halinde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere TMK'nın 594/2. maddesi gereğince murisin mirasının Maliye Hazinesine geçeği ilan olunur. 22/10/2026

Basın No: ILN02594466 #ilan.gov.tr