İ L A N

T.C. YOZGAT 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

ESAS SAYISI : 2026/3 Ort. Gid. Satış

Hissedar Erdal GÜLBAHÇE (TC:53299674926)'nin tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden, satış ilanlarının ilanen tebliğ edilmesine,

1- Yozgat İli, Merkez İlçesi, Yenicami Mahallesi, 836 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın 1. İhale için 07/12/2026-14/12/2026 tarihleri arası hissedarlar arasında 7.325.965,00 TL bedelle, 2. İhale için 04/01/2027-11/01/2027 tarihleri arası genel açık artırma ile 3.712.982,00 TL bedel ile satışa başlanılacağı,

2-Yozgat İli, Merkez İlçesi, Yenicami Mahallesi, 836 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın 1. İhale için 08/12/2026-15/12/2026 tarihleri arası hissedarlar arasında 1.429.236,00 TL bedelle, 2. İhale için 04/01/2027-11/01/2027 tarihleri arası genel açık artırma ile 729.618,00 TL bedel ile satışa başlanılacağı,

3-Yozgat İli, Merkez İlçesi, Yenicami Mahallesi, 836 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın 1. İhale için 08/12/2026-15/12/2026 tarihleri arası hissedarlar arasında 748.671,00 TL bedelle, 2. İhale için 04/01/2027-11/01/2027 tarihleri arası genel açık artırma ile 381.835,00 TL bedel ile satışa başlanılacağı,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Satış ilanının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.08/11/2026

Basın No: ILN02593700 #ilan.gov.tr