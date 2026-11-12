T.C. KARS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/118

İ L A N

Davacı Halil Ubiç ve davalı Maliye Hazinesi ve Küçükyusuf Köyü Tüzel Kişiliği arasında Mahkememizde görülmekte olan tescil davası kapsamında dava konusu Kars İli Merkez İlçesi Küçük Yusuf Köyü 108 ada 99 parsel sayılı taşınmazın güney sınırında yer alan tescil harici 15.023,10 m² alanın tescili talep edildiğinden; işbu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenlerin ve tescil davasına itiraz edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2025/118 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, süresi içerisinde müracaat etmedikleri takdirde dava konusu taşınmazın davacı adına tescil edilebileceği ilan olunur.10/11/2026

Basın No: ILN02593851 #ilan.gov.tr