İ L A N

T.C. İstanbul Anadolu 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/96 Esas

DAVALILAR : ERGÜN SARI, Dursun ve Rukiye'den olma, 13/09/1981 doğumlu, Şiran doğum yeri

KİBAR SARI, Hamdi ve Elif'ten olma, 15/06/1951 doğumlu, Sifon/Şiran doğum yeri

MÜNÜSE DEMİRCİ, Cuma ve Nuray'dan olma, 02/01/2011 doğumlu, Gazimağusa/Kuzey Kıbrıs doğum yeri

NERGİZ SARI, Dursun ve Rukiye'den olma, 13/09/1981 doğumlu, Şiran doğum yeri

EFE DEMİRCİ, Cuma ve Nuray'dan olma, 02/12/2009 doğumlu, Gazimağusa/Kuzey Kıbrıs doğum yeri

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinize ulaşılamamış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten HMK 122 ve 129/2 maddesi gereğince iki hafta içinde cevap dilekçenizi ve dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri asılları ile birlikte taraf sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini dilekçenize ekleyerek mahkemeye vermeniz ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayacak açıklamanın dilekçenizde yer alması gerektiği hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.