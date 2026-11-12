T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/224 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Taşkaracaören Mahallesi 111 ada, 19 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalılar adına İLGİLİ BANKA şubesine yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur.09/11/2026

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN

2026/224 Samsun Havza Taşkaracaören 111/19 Tamamı (9700m2)

MALİKLER: 39173013838 T.C. nolu Saliha TÜĞMEN, 39266010782 T.C. nolu Dudu IR, 31175278598 T.C. nolu Nergül BAŞOL, 30344306216 T.C. nolu Tülay KILIÇ, 30359305716 T.C. nolu Ali TAŞKIN, 30335306508 T.C. nolu Veli TAŞKIN, 30341306370 T.C. nolu Gülay ŞAHİN, 16892756420 T.C. nolu Yasemen AKYOL, 29195344546 T.C. nolu Şenel UZUN, 29192344600 T.C. nolu Bekir UZUN, 13831334220 T.C. nolu Satı SUVAR, 30437303160 T.C. nolu Döndü TAŞKIN, 30371305350 T.C. nolu Dursun TAŞKIN, 58012585510 T.C. nolu Şerimin BOSTANCI, 27332133824 T.C. nolu Beyaz CEYLAN, 51670595198 T.C. nolu Arife GEZEK, 59401330094 T.C. nolu Sati KOCA, 55819457194 T.C. nolu İsmail YAZICIOĞLU, 30365305588 T.C. nolu Emine BALDIR, 30386304850 T.C. nolu Sermin ŞAHİN, 30401304308 T.C. nolu Arslan TAŞKIN, 30353305934 T.C. nolu Bayram TAŞKIN, 57694394434 T.C. nolu Mevlüde TOKMAK

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