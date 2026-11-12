Örnek No:55*

T.C. HATAY İCRA DAİRESİ

2026/146 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/146 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Antakya İlçe, BÜYÜKDALYAN Mahalle, 118 Ada, 103 Parsel, taşınmazın satışı yapılacaktır.Taşınmaza ilişkin ruhsat bilgisine rastlanılmamıştır. Taşınmaz Antakya İlçesi, Büyükdalyan Mahallesi Antakya-İskenderun Yolu üzerinde bulunmaktadır. DFN Otomotiv işletmesinin bulunduğu parseldir.Ekrem Otomotive 300 mt mesafededir. Ulaşımı kolaydır. Parsel ana yola cepheli olup, yamuk formda ve yol kotundadır.Parselin yola cepheli olan sınırı duvarla çevrilmiş olup, üzerinde bodrum+zeminden ibaret yapı bulunmaktadır.Hiçbir mühendislik hizmeti alınmadan yapılmış olan yeni yapı betonarme karkas sistemindedir. Bodrum katı depo, zemin katı ofis olarak kullanılan yapının bodrum katı 200,00 m2, zemin katı 220,00 m2 olup, toplam net kullanım alanı yaklaşık 420,00 m2 dir. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.Detaylı bilgi için e satış portaldan bakınız.

Adresi : Büyükdalyan Mah. Antakya / HATAY

İmar Durumu : Antakya Belediyesi tarafından dosyaya sunulan yazıda, Antakya'nın Büyükdalyan Mahallesinde bulunan 118 ada 103 numaralı parsel ile ilgili; 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında ayrık yapı nizamında, Taks:0.40, E:1.60, Yençok:4 Kat yapılaşma koşullarında ticaret (T1) alanına rastladığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. Parselin 2026 yılı emlak vergilerine esas asgari arsa m² birim değeri 64,97-TL'dir.

Kıymeti : 94.516.800,00 TL KDV Oranı : %20Yüzölçümü : 2.939,16 m

Taşınmaza ilişkin tapu kaydında büyük ova koruma alanındadır şerhinin ifraz ve hisselendirme kriterlerine uygun düşmesi halinde devrinin mümkün olduğu bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:52

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl,Antakya İlçe,BÜYÜKDALYAN Mahalle, 118 Ada, 104 Parsel, taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi UYAP e satış portalından girerek görüntülenebilir. Ayrıca bilirkişi raporu da satış ilanının ekinde bulunmaktadır.Taşınmaza ilişkin ruhsat bilgisine rastlanılmamıştır. taşınmaz Antakya İlçesi, Büyükdalyan Mahallesi Antakya-İskenderun Yoluna yakın bulunmaktadır.Ekrem Otomotive 300 mt mesafededir. Ulaşımı kolaydır. Bu parsel, 103 parselin arkasında bulunmaktadır. Parsel dikdörtgen formda ve yol kotundadır. Halihazırda parsele ulaşmak için yol bulunmamakta olup, komşu parsellerden ulaşım sağlanmaktadır. Üzerinde herhangi bir ekili veya yapılaşma bulunmayan parsel boştur. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Büyükdalyan Mah.Antakya / HATAY

İmar Durumu: İnşaat tarzı Antakya Belediyesi tarafından dosyaya sunulan yazıda, Antakya'nın Büyükdalyan Mahallesinde bulunan 118 ada 104 numaralı parsel ile ilgili; 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında ayrık yapı nizamında, Taks:0.40, E:1.60, Yençok:4 Kat yapılaşma koşullarında ticaret (T1) alanına rastladığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır.

Kıymeti : 73.479.250,00 TL KDV Oranı : %10 Yüzölçümü : 2.939,17 m2

Taşınmaza ilişkin tapu kaydında büyük ova koruma alanındadır şerhinin ifraz ve hisselendirme kriterlerine uygun düşmesi halinde devrinin mümkün olduğu bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 10:37

06/11/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02590765 #ilan.gov.tr